Nauka kaže da su muškarci sa ovom osobinom idealni partneri, ne može da im odoli nijedna žena

Svaka žena se oseća otvorenije i sigurnije kada ima partnera koji je razume i koji sa njom komunicira

Obično se u svetu partnerskih intimnih odnosa kaže da su žene one koje su emotivne i empatične, dok su muškarci fokusirani na svoje zadovoljstvo. Međutim, prema studiji iz 2011. objavljenoj u Journal of Adolescent Health, većina zadovoljnih muškaraca takođe je pokazala veliku empatiju prema svojim partnerkama. To znači da bi većina muškaraca radije stavila potrebe svoje partnerke iznad svojih. Dakle, empatični muškarci mogu biti najbolji partneri u spavaćoj sobi.

Koliko je važna empatija u paru?

Prema studiji, veća je verovatnoća da će ljudi koji mogu bolje da komuniciraju i razumeju emocije druge osobe imati zadovoljavajući se*sualni život. Prema Adeni Galinski iz Škole javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg, „način na koji ljudi slušaju i razumeju jedni druge utiče na kvalitet njihovog se*sualnog života“. A ako prestanete da razmišljate o ovim stvarima, način na koji komunicirate sa partnerom zaista utiče na vaš intimni život. Svaka žena se oseća otvorenije i sigurnije kada ima partnera koji je razume i koji sa njom komunicira.

Da, osećajnost menja stvari i u krevetu!

Istraživači su za publikaciju LiveScience rekli da je veća verovatnoća da će muškarci više nego žene uživati u stvarima u kojima je glavni cilj da zadovolje svog partnera. Znate li šta ovo znači? Što je vaš muškarac velikodušniji u spavaćoj sobi, to će biti bolja vaša intimnost i vaš život u paru.

Štaviše, lični atributi kao što su samopoštovanje i autonomija takođe igraju ulogu u se*sualnom zadovoljstvu i zdravlju pojedinca, tvrde istraživači. Autonomija je doprinela učestalosti intimnosti, dok je više samopoštovanje bilo u korelaciji sa radošću davanja. Konačno, opšti zaključak je da je osetljivost muškarca ta koja dovodi do „ciklusa pozitivne povratne informacije“ – to jest, njegova osetljivost prema vama je ono što ga tera da deluje, dok ga vaša reakcija na njegovu velikodušnost motiviše da vas iznova i iznova zadovolji.

Međutim, empatija se ne zasniva samo na osetljivosti. Na primer, osoba koja se naljuti na bilo šta može se smatrati osetljivom. Umesto toga, empatija u paru uključuje način na koji slušate onog pored vas i način na koji se svesno trudite da se pobrinete za ono što mu je potrebno.

(Sensa)

