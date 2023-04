Šta sve o muškom orgazmu možda niste znali, jedna stvar će vas posebno iznenaditi!

Iz nepoznatog razloga u svim svetskim magazinima se naširoko priča o orgazmima i potenciji, ali kada pročitate tekst do kraja, teško da ste saznali istinu, a kamoli nešto novo. Među svim pretpostavkama i glupostima koje se pišu, pronašli smo odgovore na pitanja koja i dalje muče seksualnu civilizaciju.

1. Da li su ejakulacija i orgazam ista stvar?

Orgazam je ono što se muškarcu dešava u toku ejakulacije, i može biti vrlo intenzivan i emotivan, a može biti i prilično neprimetan. Ovaj poslednji se tehnički naziva ejakulacija bez orgazma. Obrnutu situaciju – orgazam bez ejakulacije je skoro nemoguće zamisliti, osim u posebnim slučajevima kada neki mačo tip nakon 7 orgazama zaredom ostane bez semena za osmi.

2. Koliko orgazama zaredom je optimalno?

Svi oni koji tvrde da su ejakulirali i odmah nakon toga započeli novi odnos, blefiraju. Dok je mlad (do 25), muškarcu koji je zaljubljen je potrebno oko 3 minuta pauze nakon svakog odnosa, a ta pauza raste sa godinama. Ako ste u vezi u kojoj se seks redovono upražnjava, jedan orgazam bi bio sasvim dovoljan da vas zadovolji, ali ako često menjate partnere i želite izvučete svoj i njegov/njen maksimum, onda bi vaša norma bila 2-3 puta zaredom (gde vreme između ejakulacija opet zavisi od godina). A i ko želi više od toga? Muškarci koji kažu da im se broj povećava i često taj broj premaše, lažu.

3. Da li postoji muška anorgazmija (nemogućnost postizanja orgazma)?

Da, postoji. I postoje različiti razlozi za to: može biti problem u cerebralnom korteksu ili može biti do poremećaja u genitalijama nakon operacije ili neke infektivne bolesti. Postoji čitav niz stanja i poremećaja koja mogu dovesti do ‘retrogradne ejakulacije’, stanja u kome se semena tečnost ne izbacuje van tela, već se vraća u bešiku. Koliko god čudno da izgleda to što nema ejakulacije, ako uradite analizu urina, naći ćete spermu. A sve vreme je erekcija sasvim normalna.

4. Preuranjena ejakulacija?

U modernoj seksologiji ne postoji sličan termin, ali, očigledno, postoji među parovima. Zapravo, uopšte nije bitno da li muškarac završi za 5 sekundi ili 40 minuta, najbitnije je da su oba partnera zadovoljena. Kada postoji preuranjena ejakulacija, to je uglavnom psihološki problem i u 80 odsto slučajeva se tretira razgovorom.

5. Da li tantrički seks zaista podiže nivo energije i produžava život?

Produžen seksualni čin, pogotovo kod muškaraca starijih od 40 godina, može samo da škodi njegovom zdravlju. Podiže krvni pritisak i ubrzava puls, plus i nivo hormona. Seks treba da bude stvar navike, treba da predstavlja zadovoljstvo. To je jedini način na koji ga treba posmatrati.

6. Da li obrezivanje utiče na muški orgazam?

Kada se odstrani spoljna kožica i vrh penisa uvek bude otkriven, može samo da učini da on vremenom bude manje osetljiv. Zbog toga, seksualni čin može samo duže da traje.

7. Da li muški orgazam zavisi od poze kao kod žena?

Donekle zavisi od poze, ali ne kao kod žena. Žene će promenom poze osećati stimulaciju drugačijih tačaka i svaka poza donosi novu senzaciju. Kod muškarca je najbitnije da se menja ugao pod kojim on posmatra svoju partnerku jer, istina je, muškarac voli očima.

