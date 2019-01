Vlasnica potrošila četiri i po hiljade evra za sahranu psa

Saša Smajić (37) iz Londona odlučila je priušti svom psu, Kapetanu, najbolji mogući ispraćaj i za njegovu sahranu izdvojila je više od 4.500 evra.

Samo za ispisivanje imena psa od cveća potrošila je 700 evra, organizovala je kočiju, pištanje belih golubova je platila 255 evra, a bilo je i još mnogo drugih sitnica kojima je odala počast voljenom ljubimcu.

– Želela sam da sve bude belo i da izgleda kao da je on anđeo. Isplanirala sam put od veterinara pored moje kuće pa sve do parka u kojem je provodio najviše vremena, jer sam htela da se on pozdravi sa svime što je poznavao. Isto tako sam želela da zajedno obiđemo sva ta mesta posljednji put – rekla je Saša, a prenosi Avaz.ba.

Dodala je da je posle smrti svog ljubimca bila izolovana od ljudi i da se zaključala sedam dana bez hrane.

– Još osetim jak bol u grudima, imam osećaj da je neko iščupao deo mene i da je unutra sada samo praznina. Bilo mi je teško da pronađem nekoga ko će prihvatiti moju viziju sahrane. Kada sam se napokon dogovorila oko sahrane, bila sam srećna i zadovoljna – rekla je Saša.

Neutešna vlasnica je dodala i da Kapetan u početku bio stidljiv i rezervisan, ali se kasnije sve više opuštao i brzo je zavoleo Sašu i njenu porodicu.