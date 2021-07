12 tipova muškaraca uz kojih se nećete usrećiti: Izbegnite ih!

Ako muškarac stalno kasni, nedostaje mu ambicije ili kontroliše svaki vaš pokret, to su jasni su znakovi da on nije idealan partner za vas. Početna zaljubljenost sprečava nas da vidimo stvari kakve stvarno jesu, a s vremenom može postati samo gore. Takve tipove muškaraca treba izbegavati, istakao je američki stručnjak za veze, Joshua Pompey.

1. Komotni tip

Na početku veze ovakav komotni tip muškarca više voli ostajati kod kuće i družiti se s vama, a najveći domet mu je odlazak u bioskop. Iako to u početku može goditi, s vremenom takvo ponašanje postaje zamorno. Njemu se sviđaju stvari kakve jesu, a zajednički hobiji i aktivnosti ga ne zanimaju. A da bi veza napredovala treba se razvijati, a ne stagnirati, piše The Huffington Post.

2. On u ženi traži sluškinju

Ovaj tip muškarca u ženi ne vidi partnerku već sluškinju. On traži nekoga ko će mu prati sudove, kuvati i pospremati za njim nakon što se iselio od svojih roditelja. Takav će tip svoju partnerku tretirati kao zamensku majku koja ispunjava sve njegove želje.

3. Cicija

Škrtog muškarca koji je toliko opsednut novcem da čak i kod udvaranja broji svaki dinar, treba izbegavati u širokom luku. Iako je sasvim u redu biti štedljiv, preterivanje i ‘zaboravljanje’ novčanika nije nimalo privlačno.

4. U životu mu je najvažniji sport

U redu je ako muškarac povremeno pogleda fudbalsku utakmicu s društvom, ali problem je ako se njegov celi svet vrti oko toga, a veza pati. Takav tip muškarca nikada ne želi razgovarati o ozbiljnim stvarima i staviti vas na prvo mesto, a njegov ležeran pristup vidi se i u poslovnom smislu. Takav tip je neambiciozan i u životu mu je najvažnije druženje s prijateljima.

5. Neoromantičar

Ovaj je tip na početku vrlo romantičan i inovativan, ali njegov entuzijazam brzo splasne. To pokazuje da će kakav biti i ubuduće, a sama činjenica da se ne trudi na početku veze ne sluti na dobro. On takvim pristupom pokazuje da je spreman da se potrudi tek toliko da vas osvoji, ali ne i da vas zadrži.

6. Seks mu služi kao izgovor

Muškarci često misle kako su svojim ljubavničkim veštinama žene u potpunosti zadovoljili. Oni seks koriste kao izgovor, odnosno misle ako su dobri u krevetu da se ne trebaju truditi i na drugim poljima života.

7. Lenčina

Iako na početku veze ovakav muškarac šarmira svojim ambicijama, s vremenom se one pretvore samo u puste snove, pa često traži novac od svoje partnerke. Ne razmišlja o novom ili boljem poslu, pa je na vama da mu jasno pokažete kako ne nameravate uzdržavati radno sposobnog muškarca.

8. Sebičan

Ako se često ne javlja na mobilni i tvrdi da ga nije čuo ili je jednostavno zaboravio, to nije dobar znak. Kada takvo ponašanje postane praksa, to znači da vas jednostavno ne poštuje. On želi da vi trčite za njim, a njegovo ne javljanje daje mu osećaj nadmoći.

9. Živi s roditeljima i ne želi da odraste

Život s roditeljima je prihvatljiv ako ne možete priuštiti svoj stan, ali ako partner ima te mogućnosti, vreme je da odraste. Njemu se sviđa to što nema velikih obaveza, ima spremljen ručak i ispeglanu odeću. Takvog muškarac sigurno ne želite.

10. Kontrol-frik

Kontrol-frik muškarac stalno prati svoju partnerku. On želi kontrolisati svaki njen pokret, odabir prijatelja pa čak i posao. On je jako ljubomoran i nesiguran u sebe, a kontrola mu podiže samopouzdanje.

11. Nesiguran je

Jedan dan želi vezu, drugi dan porodicu, a treći već nije siguran je li vaša veza ono pravo. Ovaj tip muškarac želi sve navedeno, samo ne s vama, a za to vreme mu služite kao zabava.

12. Ne voli vaše prijatelje

Vaš partner se ne treba odlično slagati s vašim prijateljicama, ali ne sme ni da ih ‘blati’. Ali, ovaj ih tip muškarca jednostavno ne voli i ne trudi se da to sakrije, a najgore od svega jeste da od vas traži da se i vi prestanete da se družite s njima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.