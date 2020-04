Žene, BEŽITE od ovakvih muškaraca, unesrećiće vas!

Neki muškarci jednosavno nisu rođeni ta život udvoje

Bračna savetnica Elen Braun, nakon decenijskog iskustva i rada sa parovima sa sigurnošću može da kaže koji muškarci nisu za vezu i od kojih treba bežati glavom bez obzira.

„Neki muškarci nisu rođeni da budu verni samo jednoj ženi, oni nisu sposobni da daju dovoljnu količinu ljubavi, sa njima je najbolje ne započinjati nikakav odnos, jer propast je izvesna“, kaže ona.

Sebi ćeš učiniti najveću uslugu ako od ovakvog pobegneš što pre:

1. Povređen

Ovaj tip muškaraca je nešto ima loše ljubavno. To se dogodilo i mnogima od nas, ali kod njega je slučaj teži: on to nije preboleo, a zbog toga nema poverenj ni u koga. On je na ivici ogorčenja. Gotovo je nemoguće trgnuti ga, a to i nije tvoj zadatak. Srećna veza s takvim muškarcem nije moguća.

2. Nezreo

Detinjasti muškarci su naročito naporani, jer konstantno odbijaju da preuzmu odgovornost za svoja dela i svoj život. U vezi s takvim tipom muškarca dobićete dve osobe odjednom: partnera i dete. Moraćete same da obavljate sve važnije stvari. Možda će to u početku biti nevažno, ali s vremenom to uništava vezu.

Njegova tipična rečenica: “Hoćeš li me podsetiti da sutra imam zakazano kod doktora?”

3. Onaj sa strahom od vezivanja

On ima uspešnu karijeru, dobar životni standard i zna šta želi. Problem: to niste nužno vi. Nevoljno se veže za jednu ženu pa radi sve kako se ne bi “obavezao”, a reč brak ne postoji u njegovom rečniku.

4. Narcis

Za takvog muškarca važi samo jedno: želi da mu se dive drugi ljudi, a naročito žene. On sebe voli više nego što će ikada voleti neku ženu i traži onu koja je spremna svakodnevno da mu daje potvrdu da je divan i da ga obožava – to je potrebno njegovom egu. Za to su obično spremne jedino žene koje imaju problema sa samopouzdanjem i dopuštaju da se njima manipuliše.

Njegova tipična rečenica: Sve što počinje sa: “Ja”.