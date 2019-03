Grac – bajkoliki dvorac

U priči o Gracu ne možemo izostaviti ni šoping. U centru grada i po brojnim šoping zonama, kao što su Center West, Seiersberg, City Park ili Mur Park, sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu. Grac je živahan grad, najvećim delom zahvaljujući velikoj studentskoj populaciji. Glavno područje za zabavu je takozvani bermudski trougao – Bermudadreieck, omeđen sa tri trga u blizini Hauptplatz-a – Färberplatz, Mehlplatz i Glockenspielplatz. Taj prostor je načičkan brojnim kafićima i barovima, danju je prilično miran, ali zato noću postaje najživlji deo grada.

Jedan od zanimljivih barova na tom području je M1. U blizini je i veliki irski pab Molly Malone, mesto za sve one željne dobre atmosfere i odličnog piva. Nešto istočnije, u blizini univerziteta, takođe je izuzetno živahno, a neka od popularnijih mesta na kojima se mladi okupljaju jesu Three Monkeys i Pharmacy. Za one koji žele nešto drugačije preporuka je Dom im Berg, klub koji je smešten u tunelima ispod Schlossberg-a, a ponosi se odličnim ozvučenjem i rasvetom.

Ukoliko želite nešto mirniji noćni izlazak, odlična opcija je odlazak na Murinsel, noću naročito privlačan zbog šarenih svetlosnih efekata koje proizvodi posebna rasveta. Tu je i Opera, druga najveća u Austriji, odmah iza bečke. Iako su na pomen šopinga u Gracu često prve asocijacije trgovački centri na obodima grada, centar Graca takođe nudi odličan izbor prodavnica, ali i mnogo lepšu i prijatniju atmosferu. Glavna šoping ulica je Herrengasse, koja počinje na Hauptplatz-u i vodi prema Jakominiplatz-u. Ulice koje se odvajaju s tog puta skrivaju mnoge dobre prodavnice, pa se tako u jednoj od njih, u ulici Am Eisernen Tor, blizu Jakominiplatz-a, nalazi jedina „Zarina“ prodavnica u ovom gradu. U istoj ulici nalazi se i H&M. Još jedan H&M nalazi se na samom glavnom gradskom trgu, Hauptplatz-u.

Ako, pored izloga, želite da uživate u predivnim srednjovekovnim građevinama i „bogatim“ fasadama, krenite u Sporgasse, ulicu koja se nalazi uz Hauptplatz. Ako idete kroz Herrengasse i odlučite da produžite prema severu, posle Hauptplatz-a stižete u Sackstraße, ulicu koja je poznata po radnjama s umetničkim predmetima i antikvitetima. Većini će ipak biti zanimljivije to što se tamo nalazi velika robna kuća Kastner & Öhler, u kojoj je izbor zaista odličan.

