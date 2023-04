Baštovani otkrili trikove: Evo kako da imate najdivnije i najbujnije ruže u bašti

Postoje neke dobro poznate metode za postizanje jačeg cvetanja grmova ruža, ali tu je i niz drugih trikova koji rezultiraju lepšim cvetanjem.

Prema savetu stručnjakinje, ove četiri metode daju vrlo vidljive rezultate.

Neke se ruže uzgajaju tako da imaju jedno spektakularno razdoblje cvetanja, a zatim završavaju sezonu, ali mnoge sorte cvetaju tokom skoro cele sezone, uz malo dodatne pažnje, kaže Erin Šanen, iskusna vrtlarka i autorka The Impatient Gardenera.

Ako se nadate da dobijete više od jedne runde cvetanja po sezoni, pobrinite se da i posadite sortu koja to fizički može da postigne.

Uklanjanje ocvalih cvetnih pupoljaka daje rezultate

Praksa otkidanja i uklanjanja ocvalih cvetnih pupoljaka uobičajen je način na koji vrtlari dobivaju dodatno cvetanje od svojih biljaka.

„Oštrim makazama pratite ocvali cvet niz stablo do niza od pet listova i odrežite deo stabla cveta tačno iznad njih“, savetuje Schanen, dodajući kako, u idealnom slučaju, ovaj set od pet listova treba da bude okrenut prema spolja radi boljeg protoka vazduha.

Vodite računa da što ažurnije i redovnije orezujete ruže, to će ovaj zadatak zahtevati i manje vremena, piše Tportal.hr.

Osim toga, grmovi ruža će i izgledati puno bolje jednom kada se uklone ocvali cvetovi.

Prihranjujte i zalivajte prema rasporedu

Kompost u tlo je koristan za zdravlje i rast ruže, uključujući njen potencijal cvetanja, kažu stručnjaci.

Dok se ruže razvijaju i rastu, održavajte odgovarajuće snabdevanje vodom kako biste ih održali zdravima i bujnima.

Upotreba đubriva topivog u vodi tokom vegetacije može takođe biti od pomoći za podsticanje novog cvetanja.

Ne zaboravite na orezivanje

Prema savetu Sandre Zazare, analitičarke u Witherspoon Rose Cultureu, moderne ruže koje cvetaju na novom drvetu nužno je racionalno orezati pre nego što pupoljci krenu s rastom u proleće.

Prvo pokušajte da uklonite slabe, mrtve ili bolesne grane, a pri tome odaberite od pet do sedam najzdravijih grana koje ćete zadržati kao spoljni okvir grma ruže. Zatim smanjite visinu tih pet do sedam grana do otprilike visine kolena, uklanjajući sve bočne grane koje rastu uz njih.

Nakon toga se orezuju sve grane u sredini grma.

„Zamislite da stvorite ‘koš’ u koji biste mogli da postavite košarkašku loptu u središte grma okruženu onim glavnim granama koje ste odabrali,“ kaže Sandra Zazare.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.