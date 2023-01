Četiri sjajna razloga da odeću počnete da perete u hladnoj vodi

Mrzeli ga ili voleli, pranje rublja je deo života. Kada uključujete mašinu za pranje veša, imate nekoliko različitih izbora koje morate na napravite, uključujući temperaturu vode. Vruća voda je korisna za određene mrlje ili ako treba da dezinfikujete odeću, ali ako perete sve i svašta u toplijoj vodi, stručnjaci kažu da pravite ključnu grešku.

Zbog toga su otkrili četiri ubedljiva razloga zašto bi odeću trebalo da perete u hladnoj vodi, piše Bestlifeonline.

1. Vaša će odeća trajati duže

Možda niste svesni, ali temperatura vode ključna je kada perete veš – a kada odaberete pranje na hladnom, odeća će vam biti zahvalna na tome.

“Ciklusi pranja rublja u hladnoj vodi nežniji su prema tkanini od pranja u vrućoj vodi, što znači da osetljive tkanine i boje neće izbledeti tako brzo tokom vremena. Kao rezultat toga, ljudi koji se odluče za pranje u hladnoj vodi otkriće da im odeća traje duže nego da je oprana vrućom ili čak toplom vodom”, kaže Beatris Flores, ekspertkinja za čišćenje i glavna blogerka u Living Pristine.

Osim toga, topla voda ne pomaže obliku vaše odeće, objašnjava Stefan Bucur, osnivač i vlasnik kompanije Rhythm of the Home. “Topla voda ima tendenciju da raširi vlakna u vašoj odeći, a kada se osuše, skupljaju se u nove položaje. Mnogo je manja verovatnoća da će se to dogoditi vašoj odeći ako je operete u hladnoj vodi”, kaže.

To se može dogoditi i s prirodnim i sa sintetičkim vlaknima. “Razmislite o tome kao što mislite o načinu na koji štitite svoju kosu od toplote – ako želite da vaša odeća traje, morate da budete mnogo nežniji. To znači hladnu vodu”, kaže Patrik Kenger, lični stilista i osnivač Pivot Image Consultinga.

2. Nećete morati da peglate

Oprati gomilu (ili nekoliko rundi) veša je jedna stvar, ali kada nakon toga morate i da tu odeću ispeglate, to samo dodaje još jedan nimalo zabavan korak. Međutim, ako se odlučite za hladnu vodu, stručnjaci kažu da vaša daska za peglanje može ostati u ormaru.

“Pranje odeće hladnom vodom dobra je opcija jer izravnava zgužvane delove. Takođe pomaže u uštedi troškova energije koji su povezani s peglanjem, a uštedećete i na vremenu i na trudu”, objašnjava Džimi Olas, stručnjak za čišćenje i izvršni direktor Silver Olasa, profesionalne usluge čišćenja sa sedištem u Kaliforniji.

Prema studiji sa Univerziteta u Kentakiju, odeća oprana u hladnoj vodi zapravo je bila najmanje izgužvana.

3. Bolje je za okolinu

Osim što će vaša odeća izgledati bolje nakon hladnog ispiranja, dobićete i tapšanje po leđima od majke prirode. Kada odaberete hladnu vodu, trošite manje energije—a to stvarno ima svoje uticaje na okolinu.

Prema Adamu Smitu, izvršnom direktoru kompanije Eco Energy Geek, otprilike 90 posto energije koja se koristi za pranje veša koristi se pri zagrevanju vode.

“Iz ekološke perspektive, pranje u hladnoj vodi ne samo da smanjuje potrošnju energije, već zahteva i manje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. To je zato što se energija koja se koristi za zagrevanje vode stvara izgaranjem fosilnih goriva, što znači da pranje rublja hladnom vodom predstavlja izvrsnu priliku za smanjenje uticaja pojedinca na okolinu”, kaže Smit.

Bucur napominje da je preskakanje mašine za sušenje veša takođe ekološki prihvatljivo, što vam pomaže da još više smanjite potrošnju energije. Umesto toga svoju odeću osušite na vazduhu.

4. Štedi vam novac

Pomaganje okolini svakako je plus, a mnogi od nas aktivno pokušavaju da smanje svoj negativan uticaj. Međutim, dodatna prednost tog očuvanja ekološke svesti odnosi se na vaš novčanik. Manje potrošene energije znači manji račun za energiju, a s cenama koje iz dana u dan rastu, nema razloga da ne probate hladnu vodu.

“Toplo se preporučuje da ljudi peru veš u hladnoj vodi. To je jednostavan i efikasan način za uštedu energije i novca, a istovremeno smanjujete i negativan uticaj na okolinu”, kaže Smit.

Ako su vaša mašine za pranje i sušenje veša na izdisaju, odabirom energetski efikasnije zamene takođe možete dugoročno uštedeti novac.

