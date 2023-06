Činiju sa soli i vodom ostavila je u dnevnoj sobi, kad vidite šta se desilo nakon 24 sata i vi ćete uraditi isto

Ako već čistite svoj dom od fizičkog nereda – zašto se ne biste posvetili njegovom energetskom neredu?

Redovno čišćenje od haotične energije koja vas okružuje moglo bi da učini vaš prostor lakšim, svetlijim i svakako više motivišućim, naročito ako imate loš dan, ako ste bolesni, ili prolazite kroz bilo kakve promene (od raskida, preko selidbe, do novog posla). Ovo može da ima gotovo terapijski efekat.

U nastavku otkrijte kako da se oslobodite negativne energije u domu uz pomoć soli.

Ono što će nam trebati:

belo sirće (1 bočica)

morska so (1 kašika)

transparentna staklena vaza

voda, so

Priprema i upotreba:

Ono što treba da uradite je da sipate sirće i malo vode u čašu. Zatim dodajte morsku sol i stavite na najfrekventnije mesto u kući. Zapamtite da čaša mora ostati skrivena od pogleda na druge. Tamo treba da ostane 24 sata. Ako so pluta u vodi, temeljito ćete oprati i ponoviti proces. Kada so ostane na dnu , to je znak da su loše energije nestale.

Zatim morate ponoviti ovaj proces u svakoj sobi u vašem domu. Isto tako, kada je so ostala na dnu, proces će biti završen.

Na ovaj jednostavan način ćete učiniti svoj dom prijatnim mestom za život.

