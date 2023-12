Da, i za to postoji formula: Izračunajte idealnu visinu štikle prema građi

Visoke potpetice mogu da budu krive za zdravstvene probleme poput čukljeva ili bolova u leđima. Ipak, mnoge dame ih rado nose jer brojni komadi odeće uz njih izgledaju lepše, a mi vitko.

Ne morate da se odričete obuće koje imaju visoke potpetice već možete da prilagodite visinu svojoj građi.

Tri načina da odaberete pravu visinu potpetice koju možete udobno da nosite tokom celog dana:

Visina pete za svakodnevno nošenje

Ova metoda će vam pomoći da odredite najzdraviju visinu potpetice koju ćete nositi za posao ili tokom drugih obaveza u toku dana. Potrebno je da izmerite stopalo i da dužinu stopala podelite sa brojem 7. Neki lekari kažu da štikle ne bi trebalo da budu veće od 4 cm ako ih nosite svakodnevno.

Savršena visina pete

Suština ove formule je da savršene potpetice treba da budu dovoljno visoke da stvore idealan odnos dužine nogu i visine. Računate tako što visinu podelite sa visinom nogu i oduzmete od broja 1,61, a zatim dobijeni broj pomnožite sa 10, piše Bright Side, prenosi Magazin Novosti.

Maksimalna visina potpetice

Sedite na stolicu sa ispruženom nogom. Opustite stopalo i ne upirite prste. Izmerite rastojanje od pete do prednjeg dela stopala (do dela koji dodiruje zemlju kada ste na štiklama). Ovo merenje ukazuje na prirodni nagib vašeg stopala i idealnu visinu štikle. Broj koji dobijete i vaša idealna visina cipela. Za većinu žena, maksimalna visina obuće bila bi od 7 do 9 cm.

