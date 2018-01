Otkrivamo zašto se devojke danas tako brutalno nabacuju i nude

„Zašto se žene danas tako besomučno nude?

Evo baš ovih dana, svedok sam, malo je reći histerije u mom inboksu.

To su pozivi, to su slike, to su predlozi, tu su ljutnje ako ne odgovaram, ljutnje i pretnje ako ne pošaljem sliku svojeg tukija (sad je to tako moderno reći).

Ja sam, blago rečeno, u šoku.

Niti znaju ko sam, niti odakle sam, niti da li sam možda 6x stariji od njih, bolestan, nemoćan, perverzan, grub, grdan? Možda trzam glavom i balavim, skupljam insekte, slušam Metaliku ili sam još neka gora vrsta kretena?

Ne. Njima to nije važno, samo žele da im pošto-poto pošaljem sliku svojih genitallija.

U moje vreme to je bilo sve obrnuto i mnogo diskretnije, uz dosta neke fine priče o, ne znam, knjigama, filmovima i tako tim glupostima, dok se ljudi malo zbliže, pa onda o životu, očekivanjima, odrastanjima, problemima, tu i tamo neki vic, šala…

A ovo sad?

Nek mi neko objasni, pliz?

S druge stranne, ja sam bez ljubavnice i ne mogu da kažem da ne postoje izazovi..

Samo kako to tako brzo i navrat-nanos.

Nit te znam nit te poznajem, drž evo ti p… aj sad ti meni t…?

Jesu to neka nova pravila?

šta sam ja sve to prespavao za ovih nekoliko godina nepostojanja na netu?“ (ranjeni Zoro)

Napišite i Vi šta mislite o ovome na Forumu Krstarice…