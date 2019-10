Trik koji je zaludeo svet: Lako uklonite mrlje sa obuće od prevrnute kože

Tokom zimske sezone ona je sklonja prljanju.

Koliko god bili ljubitelji obuće izrađene od prevrnute kože, cipele i čizme napravljene od ovog materijala tokom zimskog perioda nisu baš najbolji izbor. Sem ako ne koristite neki od sprejeva za zaštitu i održavanje antilopa.

Naravno, u slučaju da je voda završila na vašoj obući, postoji veliki broj sredstava za čišćenje na tržištu koji vam mogu pomoći u odstranjivanju ružnih mrlja.

Mi vam u nastavku otkrivamo jedan trik koji je zaludeo svet.

Kita O Hagan je na Tviteru otkrila kako je uspela sa lakoćom da ukloni sve mrlje: uzela je tufer sa micelarnom vodom i potom nežnim pokretima prešla preko oštećenja.

Kako kaže, istu tehniku je primenila i na platnenim patikama i oduševila se rezultatima – sve fleke su nestale u samo nekoliko pokreta.

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q

— kiera (@kieraohagan) January 22, 2018