Zaboravite na skupe farbe: Sakrijte sede domaćim preparatom, pravi se od samo 3 sastojka!

Kod pojedinih žena, sede se javljaju nešto ranije nego što je to prirodno, iz različitih razloga, poput genetike, stresa, kvaliteta kose… Koliko god to bila normalna pojava, do koje neminovno dolazi, istina je da niko nije naročito srećan kada uoči sede vlasi.

Seda kosa je posledica nedostatka melatonina u našem telu. Sa godinama, telo počinje postepeno da gubi sposobnost da proizvodi ovu materiju, zbog čega se sede najčešće i javljaju tek u određenim godinama.

Naravno, prekrivanje sede kose farbom je delotvorno, ali istina je da farba poprilično oštećuje kosu, ako se o njoj ne vodi dovoljno računa nakon tretmana. Zato, uz savetovanje sa svojim frizerom, možete isprobati ovaj prirodni preparat pravljen od sastojaka koje već imate kod kuće.

Potrebni su vam:

– crni čaj, 6 kašika

– sirće, 3 kašike

– voda, 2 l

Samo dodajte čaj i sirće u 2 l ključale vode. Stavite poveću količinu čaja. Pre nanošenja ovog preparata na kosu, postarajte se da zaštitite odeću od boje. Operite kosu na uobičajen način, a zatim je isperite pripremljenim rastvorom. Zatim iscedite kosu rukama i dlanovima nanosite tečnost na mesta na kojima su se sede pojavile. Ostavite kosu da se osuši prirodno, pa ponovite postupak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.