Ako želite da smršate pijte ujutru kafu samo ovako – skida salo, tvrdi doktorka

Doktorka Ana Gifin, stručnjak za preventivnu medicinu i hrono ishranu, razbila je nekoliko najvećih zabluda što se tiče jutarnje rutine kod Srba – većina kafu pije na pogrešan način.

Ona smatra da današnja propagadara o unosu više litara vode nije dobra.

– Učili smo u školi da treba biti 2,5 l vode dnevno, minimum. To je jedna zabluda koja postoji u medicinskom svetu, koja je nastala 1945. godine, kada je Američka vlada dala proglas koliko jedan vojnik treba da uzima tečnosti u toku dana, shodno količini hrane koju pojede. Ali to je budalaština – kaže dr Gifing.

Naglašava da su tu teoriju svetski stručnjaci pobili.

– I sada mi pričamo o tome, iako su pre desetak godina svetski stručnjaci pobili tu teoriju i dokazali da to nalivanje vodom nije zdravo. Ako dođemo do toga da jedna žena dnevno popije 4 l tečnosti, a muškarac oko 3,5l to je veliko opterećenje za bubrege – ističe.

Doktorka objašnjava da se računa i unos drugih tečnosti, ne samo voda.

– Mi ako popijemo šoljicu kafe ili šolju čaja, pojedemo supu ili popijemo vino ili pivo, mi smo već uneli tečnost. Sada mi na to pijemo i pijemo vodu da bismo ispunili taj medicinski zahtev – to je suludo.

Takođe, otkriva da li je ujutru, čim se probudimo, zdravo popiti čašu vode – takvu rutnu imaju mnogi u Srbiji.

– Ujutru je najbolje popiti 1 šolju prohlađenog čaja sa par kapi limuna ili 1 čašu vode sa par kapi limuna ili čaša vode sobne temperature. Kafa nikako ne sme da bude neki prvi napitak koji ćemo da popijemo. Pijte kafu samo posle doručka, nikako pre doručka – rekla je dr Ana.

Koje je idealno vreme za kafu?

– Ako želite da smršate, kafu „priljubite“ uz obroke! Znači prvo doručak, a onda kafa. Zato što kafa ima veoma visok insulinski indeks i ako je popijete između obroka mi nećemo uspeti da skinemo insulin tokom dana i nećemo imati topljenje masnoća – smatra lekarka.

Upozorava da ukoliko preskačemo doručak, telo će početila da taloži masti.

– Ako ne doručkujemo to znači da u telo ne unosimo tu dobru energiju u vreme kada nam je neophodna! Ako ljudi imaju zdravo telo, zdrav metabolizam, bez problema mogu da jedu jutru i jednom kasno prepodne. Ako ujutru ne jedemo, mi ćemo izmučiti organizam i organizam će početi da pravi zalihe masti – zaključuje dr Ana Gifing.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.