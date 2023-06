„Nije sve u parama“: 7 zlatnih pravila srećnog života

Mnogima je najteže da pronađu sreću. Nije retkost da ljudi spolja izgledaju ispunjeno i zadovoljno dok iznutra imaju osećaj da im nešto nedostaje, da ih sve to što rade ne usrećuje. Puno obaveza, posao koji ne vole, nerešeni odnosi, finansijske brige… Lako je ući u rutinu i početi da jurite ‘prazne’ materijalne stvari.

Ni svi novci sveta ne garantuju da ćete biti srećni jer se unutrašnje zadovoljstvo krije u lepim trenucima s pravim ljudima i – miru. Ali, mnogi žive iz dana u dan, stalno nešto ‘čekaju’ i zaborave da žive u trenutku.

To nije čudno – živimo u užurbanom vremenu u kojem je mnogo ljudi koncentrisano na posao i uspeh, ali to samo po sebi često nije garancija sreće. Ponovimo gradivo i prisetimo se nekoliko pravila o kojima bi već danas trebalo da stanemo i razmislimo. Ako ste shvatili koja su, pokušajte da ih primenite i zapitajte se možete li – i šta – promeniti, piše Žena.hr.

Pomirite se s prošlošću

Ljudi često previše razmišljaju o onome što je prošlo. Nostalgično se prisećaju vremena kad je sve bilo drugačije, kad su bili mlađi, zdraviji… Pitaju se šta bi bilo da su drugačije postupili. Ali prečesta razmišljanja o prošlosti verovatno vas ‘koče’ u ispunjenom životu. Mozgu je teško da se fokusira na sadašnji trenutak jer se stalno, možda i podsvesno, vraća na neke druge dane.

Možda vas već duže vremena muče neki nerazrešeni odnosi iz prošlosti ili neprijatno sećanje, ali u tom slučaju trebalo bi da se obratite osobi od poverenja ili stručnjaku koji će vas naučiti da se ‘otpustite’ ta neprijatna sećanja. Teško je biti srećan ako odbijate da se pomirite s prošlošću. Takođe, smatrate li da nekome treba da oprostite ili se izvinite, to i uradite za dobrobit sopstvene sreće. Da, iz prošlosti možete izvući lekcije, ali ne treba živeti u njoj.

Živite u trenutku

Danas jesi, sutra nisi. Uzrečica koja se nažalost puno puta pokazala tačnom. Trčeći za materijalnim stvarima, mnogi zaboravljaju da uživaju u danu, prirodi, dobrim ljudima… Budućnost je neizvesna, vi nikada nećete biti mlađi nego što ste danas i to tako treba i prihvatiti. Živite u trenutku i s vremena na vreme na papir zapišite pozitivne (i negativne) stvari koje su vam se dogodile. Da li je to ono što želite? Koje ste lekcije iz toga izvukli i na čemu ste zahvalni?

Prepustite se. Nema ništa loše u tome da nekad stanete i posvetite se sebi i svojim mislima. Srećan život ne znači konstantnu jurnjavu sa sastanka na sastanak.

Prestanite da brinete o mišljenju drugih

Najvažnije je ono što vi želite i mislite. Naravno da treba poslušati i druge, ali komšija/porodica/partner ne bi trebalo da kreiraju vaš život i nametati vam stavove. Često ljudi ne rade ono što bi hteli samo zato što se plaše šta će neko reći. Nije važno šta će neko reći.

Izađite iz zone komfora, putujte, radite, odmaraj – onako kako vi želite. Uz to, ljudi neretko znaju da udu zavidni pa nastoje da sputavaju nečiji put. Ne dopuste im da vas obeshrabre.

Iskoračite

Nemojte se u starosti pitati zašto nešto niste uradili. Želite li nešto, to i uradite. Možda neće biti lako, možda ćete i plašiti, ali bar ne bi trebalo da žalite zbog propuštenih prilika. Bezbroj je mogućnosti, samo ih treba otkriti.

Zaslužni ste za svoju sreću

Ima ljudi koji oskudijevaju u materijalnom, no i dalje su sretni, a ima bogataša koji su nesretni. Naravno da je sve lakše kad ne moraš ‘krpati’ iz mjeseca u mjesec, no pun novčanik nije jamac sreće. Štoviše, mi možemo misliti da će nas taj šoping usrećiti, a onda shvatiti da samo gomilamo stvari i da smo vidno neispunjeni jer nam nedostaje ono emocionalno. Postoji samo jedna osoba na svijetu koja je odgovorna za tvoju sreću – a to si ti sama!

Baš kao što ne možete da provedete život pokušavajući da usrećite druge, ne možete očekivati da će vam je drugi nametnuti. Svakog dana trebalo bi da se podsećate da vam ništa neće pokvariti ovaj dan i budite zahvalni na njemu. Biće tu i neprijatnih situacija i bezobraznih ljudi i padova, ali baš je u tome čar života. Takođe, samo vi sebi možete postaviti ciljeve i promeniti se nabolje. Nemojte biti pasivan igrač. Kako se ono kaže: sreća prati uporne.

Okružite se dragim ljudima

Dragi ljudi oko vas vredniji su od svih bogatstava. S godina susrećemo i upoznajemo puno ljudi. Neki će kratko biti u našem životu, dok će se drugi zadržati. Bliski prijatelji i dobri porodični odnosi jako su važni. Takvi odnosi ispunjavaju i usrećuju. S druge strane, toksične ljude – one zbog kojih se osećate loše ili sputano – bolje je izbegavati. Kad ‘pročistite’ život od površnih odnosa, mogli bi da se osećate bolje i više cenite mir.

Promena je moguća

Promena je teška, ali nije nedostižna. Nastojte da budete otvoreni životu i ne plašite se. Izazovi kroz koje ste prošli učinićete vas jačima i ponosnima što ste napokon iskoračili. To mogu biti male promene imidža pa sve do ozbiljnih životnih preokreta. Vidite li da vas određeni odnos ‘koči’, pokušajte da to razrešite. Ili ako pak vidite da vas više nešto ne usrećuje, probajte da razmislite šta bi istinski želeli.

Život ne treba živeti prema društvenim očekivanjima i nikad nije kasno za promenu smera. Teško da ćete biti srećni ako godinama živiš u toksičnoj, rastrojenoj okolini. Slobodno uzmi stvar u svoje ruke i ne slušaj glasove koji ti govore da nešto ne možeš ili da je prekasno. Da bi bila sretna, važno je naučiti prihvatiti poraz, po potrebi oprostiti te učiti iz dana u dan – o sebi i svijetu. Već danas!

