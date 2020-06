Junski retrogradni Merkur udara nisko: 5 znakova je posebno ugroženo

Jun ove godine definitivno ne izgleda kako bismo želeli, a, ako pitate astrologe, izgledi za to upravo postaju još manji – od 18. juna u igru ulazi i retrogradni Merkur u znaku Raka, koji će mnogima pomeriti tlo pod nogama.

Kao da tri retrogradne planete (Saturn, Venera i Jupiter) nisu bile dovoljne da nam upletu konce, sad im se priključuje i retrogradni Merkur. Još gore – ovog puta je u znaku Raka i imaće najveći uticaj na emocije i način na koji ih izražavate, što znači da može da napravi mnogo ozbiljnije probleme od gubljenja stvari, zaboravljenih lozinki i odloženih planova. Posebno u aktuelnoj situaciji.

“S obzirom na to da se svet dramatično i brzo menja, retrogradni Merkur pruža priliku za preispitivanje naših postupaka i usklađivanje sa našom istinom. To je vreme da ponovo pogledamo u pravcu u kojem smo se spremali da krenemo. Merkur od nas traži da dvaput sve proveravamo, kako ne bismo napravili kritične greške. Ako to ne uradimo, verovatno ćemo naići na iskustvo života koje će nas potpuno preusmeriti. U svemu što nam se dešava, ta preusmeravanja se često osećaju kao prepreke. Ali zapravo, mogu biti i prilike… Merkur u Raku traži od nas da oslobodimo osećanja”, piše Well and Good.

Dakle, očekuju nas otvaranja i zatvaranja duše, raskidaćemo neke odnose, priznavaćemo sebi neke druge, osećaćemo zbunjenost i napetost u vezi sa sopstvenim i tuđim emocijama… Ako dobro odigramo, to može biti velika stvar. Ako ne… U tom kontekstu, Lovesensa piše da pet horoskopskih znakova posebno treba da budu na oprezu.

Ovan

Ovnovi su u prethodnom periodu živeli “na ivici”, brzo donosili odluke i delovali u trenutku. Sada je trenutak da uspore – sledi im period suočavanja sa posledicama i naplata starih dugova.

Rak

Rakovi bi mogli da se osete čudno uznemireno, nervozno… Čeka ih suočavanje sa raznim tajnama i učenje novih lekcija, što često nije lako.

Devica

Retrogradni Merkur Devicama donosi veliko opterećenje i osećaj da gube kontrolu. Moguće je da će osoba kojoj veruju pokazati svoje pravo lice ili da će se neki odnos završiti zauvek, što ne mora da bude loše.

Škorpija

Škorpije ispunjavaju negativne misli, a naročito im neće prijati talas pomešanih emocija koje ne mogu da prikriju.

Jarac

Jarac će morati da se suoči sa svojim problemima, nesporazumima i greškama, što je dugo odlagao, kao i svim neprijatnim iskušenjima koje mu život trenutno servira.

(Ana Kalaba.nova.rs)

