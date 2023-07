Letnji horoskop 2023: Evo ko će imati najbolje leto u životu

Leto je već u punom jeku, a vrućina polako raste. Situacija na nebu je poprilično zanimljiva i uzbudljiva. Šest planeta biće retrogradno ovog leta: Merkur u Devici, Venera u Lavu, Jupiter u Biku, Uran u Biku, Saturn u Ribama, Neptun u Ribama, Pluton u Vodoliji i Jarcu. Osećaćemo se pomalo zaglavljenima u situacijama sve dok se energija ne promeni pred kraj leta. Romantična planeta, Venera, kreće retrogradno u strastvenom znaku Lava od 22. jula do 3. septembra, zbog čega preispitujemo svoje veze. Srećom, zvezdana tačka Venera u Lavu 13. avgusta je trenutak u kojem možemo vidjeti izvan izmaglice i zbrke u ljubavi i donositi odluke o partnerstvu, piše mixer.hr.

Retrogradni Merkur u Devici počinje od 23. avgusta do 15. septembra, nudeći nam priliku da razmislimo i razumemo svoju prošlost, što će nam pomoći da krenemo napred. Najbolji dan retrogradnog Merkura je 6. septembar, kada se Sunce i Merkur poravnaju — koristite to kao datum za preduzimanje radnji. Retrogradni Uran u Biku od 28. avgusta do 26. jula 2024. traži od nas da polako uvodimo promene i rast u svoje živote. Redak Plavi Mesec u Ribama (drugi Pun Mesec u mesecu) pojavljuje se 30. avgusta, tražeći od nas da svoje snove i vizije pretvorimo u stvarnost. Retrogradni Jupiter u Biku počinje 4. septembra i traje do 30. decembra, donoseći nam sreću i obilje opuštenim tempom.

Ovan

Bivša ljubav želi da se vrati u vaš život. Poslušajte šta imaju da vam kažu i uverite se da su njihove izjave ljubavi u skladu s njihovim delima. Ako to urade, trebalo bi da im oprostite i ponovo izađete s njima. Međutim, ako ne osećate da je to, što je brže moguće pobegnite iz njihovih ruku.

Bik

Iako se opirete rastu, širite svoje horizonte i razvijate svoj ukus. Budući da ste stoički i kruti Bik kakav jeste, možda ćete osetiti da je promena u suprotnosti s vašim prirodnim instinktima. Oduprite se unutarnjem strahu i naučite da idete niz vodu. Kad leto završi, moći ćete da krenete napred i transcendirate se u osobu koja vam je suđeno da postanete u ovom trenutku.

Blizanci

Ovo je vaše leto radosti! Ne postoji događaj na koji nećete biti pozvani i poziv koji ćete odbiti. Budući da ste društveni leptir, bitno je osigurati da svi vaši prijatelji dolaze zajedno radi zabave — zato preuzmite uzde i proširite vest u grupnom chatu kako biste bili sigurni da nisu isključeni iz događaja.

Rak

Sad kad nemate obveza, tražite aktivnost koja će vam zaokupiti vreme, a koja ne uključuje puno obveza koje vam se ne rade. Isprobajte neku kreativnu zanimaciju koja je u skladu s vašom urođenom umetnikom prirodom, emocijama i intuicijom. Uzmite prazno platno i počnite da slikate u prirodi. Iznenadićete se koliko je priroda inspirativna i koliko volite da se izražavate četkicom. Ovo može postati vaš novi omiljeni hobi ili čak životni poziv.

Lav

Ovo je sezona istraživanja, putovanja i avantura. Spakujte kofer, uzmite pasoš i planirajte odmor s nekoliko svojih najboljih prijatelja. Čak i ako se odlučite na kratko putovanje, osećaćete se slobodno i puni uzbuđenja da vidite nova mesta. Osim toga, imaćete mnogo veselih i lepih fotografija koje možete dodati na svoj Instagram ili klipove za TikTok kako biste pokazali vrhunce svog neverovatnog odmora.

Devica

Hladno, odgovorno, skromno leto ne znači da se nećete stalno družiti — samo da uravnotežujete zabave na plaži sa svojim dnevnim obavezama kako biste bili sigurni da nećete preterano dopuštati da vas ometaju letnje svirke. Istini za volju, želite da se družite sa svojim prijateljima – ali samo vikendom i povremeno uveče.

Vaga

Nova grupa prijatelja dočekuje vas raširenih ruku. Međutim, to ne znači da biste trebalo da se odmaknete od svoje trenutne ekipe i družiti se s ljudima koje ste upravo upoznali. Budite društvena veza između dve grupe okupljajući ih zajedno. Budući da ste mirotvorac, trebalo bi da organizujete okupljanje koje će sve ujediniti. Tako ćete svoje stare i nove prijatelje moći da uključite u svoje društvene aktivnosti i izlete.

Škorpija

Zaslužujete veliko tapšanje po ramenu za sav rad i trud koji ste uložili u svoj posao. Napori i isticanje mogli bi dovesti do mogućeg unapređenja. Zato će se mučenje tokom sledećih nekoliko meseci isplatiti jer bi moglo da utiče na vašu budućnost.

Strelac

Imate sve razloge da uživate na moru i u odmoru. Sve dok ste voljni da se uhvatite u koštac s izazovima i prihvatite život punim plućima – što bi trebalo da vam bude veoma lako – probijaćete se kroz manje stresove koji vam stoje na putu do letnjih radosti.

Jarac

Zaboravite na svoje brige i pobegnite u svoje fantazije — pod tim mislimo na štivo za plažu koje s užitkom golica vaš intelekt i duhovitost. Pre nego što shvatite, pisanje vaše priče moglo bi vam oduzeti mnogo vremena. Čak i ako niste spremni da ga neko vidi, poželećete da podelite nekoliko scena sa svojim najboljim prijateljima i daćete im da izvedu deo dijaloga. Biće sjajno čuti vaše reči na delu.

Vodolija

Potresi i bure iz dana u dan donosiće promene u partnerskim odnosima. To ne znači da se partnerstvo bliži kraju, već da je u zastoju sve dok oboje ne napravite kompromis i ne pronađete sredinu prema kojoj ćete se kretati. Srećom, uspećete da se okupite do zadnjih dana leta.

Riba

Leto je čarobno godišnje doba u kojem ćete se osećati kao da ste na vrhu sveta. Provešćete se fantastično sve dok ste prisutni i voljni da budete u trenutku (umesto da brinete o posledicama svojih postupaka, koje su male). Pokušajte da kažete “da” za više aktivnosti i nastojte da prigrlite pravi duh i energiju sledećih nekoliko meseci. Carpe diem, Ribe!

