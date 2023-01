Ove 4 žene horoskopa je najteže osvojiti!

Žene rođene u ova četiri horoskopska znaka jako teško ostvaruju ljubavnu vezu. One prosto imaju takav karakter zbog kojeg teško opstaju u zajednici. Ako želite ljubav za ceo život, to će sa njima biti najteže, skoro nemoguće. Poprilično su hladne i sa njima muškarci moraju pronaći poseban pristup da bi izgradili ozbiljnu vezu. One su vrlo izbirljive po pitanju muškaraca.

Jarac

Žena Jarac uglavnom izgleda vrlo hladno, sebično i nepristupačno. Predstavnice ovog znaka često biraju starije muškarce jer traže samouverenog partnera. Ne vole da gube vreme na duge romanse i malo ih zanimaju lake intrige. Da bi osvojio njihovo srce, svaki muškarac će morati da uloži sve napore, piše 24sedam. Jarčevi u vezi mogu dugo da kriju svoja osećanja, a ni posle nekoliko godina neće pokazati koliko vole partnera. Da, ove žene sa mukom izgovaraju nežne reči ljubavi, jer ne vole da izlažu svoje emocije i drže sve u sebi.

Lav

Takođe, Lavice su izbirljive i mogu se smatrati neprobojnim znacima Zodijaka. One dobro znaju svoju vrednost, jer su predstavnice ovog horoskopskog znaka kraljice koje definitivno ne žele da se menjaju i neće tolerisati ni najmanje znake nepažnje. I čim Lavica oseti da je muškarac ne ceni, rado će naći zamenu.

Devica

Device se takođe mogu uvrstiti na ovu listu, jer su veoma izbirljive u ljubavi. U početku će odvagati sve za i protiv, a tek onda će odlučiti da li će izaći na sastanak ili ući u ozbiljnu vezu, pa privlačenje njihove pažnje nije tako lako. Device vole da kontrolišu sve, uključujući i svoja osećanja. Na početku veze ovaj horoskopski znak će se ponašati kao snežna kraljica, jer se njihovo srce i poverenje moraju zaslužiti, a osećanja se moraju dokazati vremenom.

Ribe

Ribe jasno znaju šta žele, ali žele da sve bude kao u bajci: prsten, kočiju i princa na bijelom konju, jer su uverene da muškarci treba da daju poklone, da ispunjavaju svaku želju i da preuzmu punu odgovornost za sve. Da biste osvojili srce Riba, naravno, moraćete da pokušate, a nakon toga sledi još jedan težak zadatak – zadržati ovaj horoskopski znak. Za njih je veoma važno da im muškarac pokazuje brigu i pažnju.

