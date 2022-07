Veliki MESEČNI horoskop za JUL 2022.

Ovan

Posao: Morate se prilagodite kolektivu, a ne kolektiv vama. Zaboravite na neke neprijatnosti koje ste imali na radnom mestu kako bi mogli nastaviti dalje. Pazite da svojim ponašanjem na početku meseca ne prouzrokujete sukobe sa kolegama koji vam neće ići u korist. Moglo bi se desiti da vam svi okrenu leđa i da se nađete na tankom ledu. Takođe može doći do zahlađenja odnosa sa nadređenima, ukoliko ih budete ubeđivali u ispravnost svojih ideja. U tom slučaju možete sami ugroziti svoj položaj. Budite mudri i sačekajte povoljniji period. Sada je važno da budete strpljivi i da ne učestvujete u raspravama zaposlenih.

Ljubav: Nije trenutak za razmišljanje o promeni partnera. Pokušajte da sve nesporazume rešite otvorenim razgovorom, gde ćete zaboraviti na toliko prisutnu sujetu. Već duže vremena osećate nedostatak interesovanja partnera za vaše želje i potrebe. Dok čekate da se nešto samo od sebe ne promeni razmislite o tome da ozbiljno popričate o tome šta vam smeta u vezi. To je u ovom trenutku jedino pravo i svrsishodno rešenje. Ukoliko ne pronađete zajedničko rešenje, moraćete doneti odluku o prekidu. Možda partner i ne naslućuje vašu dilemu, nesigurnost. Slobodni Ovnovi nemaju naznake za ozbiljnu vezu, ali preko prijatelja mogu upoznati osobu sa kojom mogu ostvariti tajnu, kratkotrajnu vezu.

Zdravlje: Zanemarili ste telesnu težinu opuštajući se pored prepune trpeze.

Bik

Posao: Nema više toliko poteškoća na poslu, pa se samim tim i manje nervirate. Okrenite se svojim željama i planovima u narednom periodu. Prepuni ste ideja i kreativne energije, ali koči vas nestrpljenje da sve dodje na svoje mesto u pravom trenutku. Opustite se, vreme radi za vas. Iz iskustva vam je poznato da za sve postoji vreme realizacije i da nikada ne treba insistirati da se poslovi pokrenu, jer možete naići na gomilu prepreka, pa će potrebno vreme za završavanje istih biti prolongirano. Postoji šansa da dobijete i honoraran posao. Sada ste puni energije, snage, imate osećaj da možete da pomerite brda i doline.

Ljubav: Jedna osoba iz vaše prošlosti pokušaće ponovo da vam se približi nakon slučajnog susreta na ulici. Dobro razmislite o svemu. Samoća je samo prolazno stanje koje vas je zadesilo. Nije ni to tako loše, naročito ako pozitivno razmišljate o budućnosti. Ne preporučuje se obnavljane tog odnosa, ma koliko vam sada to bilo privlačno. Bikovima koji su u braku nikako se ne preporučuju paralelne veze. Dopala vam se osoba sa posla, ali ste dobili informaciju da je zauzeta. Svejedno želite sa njom susret. Važno je da zadržite pozitivan stav i da ne očekujete previše od tog odnosa. Jer, sve se zasniva na strasti, a ona neće potrajati.

Zdravlje: Kontrola vida bez obzira da li nosite ili ne naočare. Moguće je da je prošlo do promene dioptrije ili će vam naočare zatrebati po prvi put.

Blizanci

Posao: Dosta iznenadjenja i prijatnih i neprijatnih, očekuje vas u ovom mesecu. Pokušajte da sačuvate prisebnost duha, bez posezanja za lekovima. To je samo prolazna faza, koju možete prebroditi lako ako se potpuno posvetite rešavanju problema. Sposobni ste da zadržite svoj status, da eliminišete zle jezike, zle namere pojedinaca. Za sve nezaposlene Blizance smeši se idealna prilika da u narednom periodu pronađu toliko željen posao. Nemojte da vam lični dohodak bude jedini kriterijum za prihvatanje poslovne ponude. i budite oprezni pri razgovoru, tražite jasne uslove koji vam nude, kako kasnije ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja.

Ljubav: Uz vaše zalaganje, ali i trud partnera ulazite u miran period što se ljubavi tiče. Mogli bi poraditi da malim gestovima pažnje još više učvrstite vezu. Otvorite srce i isčekujte najbolje. Partner je željno iščekivao takvu vašu reakciju. Očigledno da ste ga zanemarili zbog prirode posla koji obavljate. Tek sada ste postali svesni da se oseća vrlo loše u zadnje vreme. Jedna osoba na polju posla koja vam se poodavno svidja napraviće prvi veliki korak i staviti do znanja da su emocije obostrane. Već ste počeli da sumnjate u svoju intuiciju i da gubite nadu. Sada ste opet sigurni u svoja osećanja, a namere partnera su očigledne.

Zdravlje: Moguće je da virus gripa zakačite onda kada mu se najmanje nadate. Izbegavajte zadimljene prostorije.

Rak

Posao: Odličan mesec za poslovnu komunikaciju. Ako ste planirali neki razgovor vezan za promenu radnog mesta ili povećanje ličnog dohotka sada je prava prilika. Imaćete podršku nadređenih, čak vam mogu predložiti i unapređenje. Možete dobiti ponudu za posao od strane neke inostrane kompanije, koja će biti vrlo primamljiva. Bićete u velikoj dilemi, ali nemojte donositi odluku naprečac, razmislite dobro o sledećim koracima, kako ne bi napravili grešku. Oslonite se na svoju intuiciju. Osećate premor i pojačanu želju da negde otputujete i da makar na dan, dva ne razmišljate o poslovnim obavezama. Ukoliko vam je preostao koji dan odmora iskoristite ga što pre.

Ljubav: Uhvatili ste partnera u sitnoj laži i sada se crv sumnje javlja na svakom koraku. Da li je iskren prema vama ili je svaka njegova reč sklona proveri. Možda je to bila samo bezazlena laž, a možda i nije – sumnjate ! Jedini pravi način da se dilema reši je otvoren razgovor. Slobodni pripadnici znaka dok virite iz oklopa krajičkom oka, neko vas možda čeka sa željom za druženjem, a ni nova ljubavna priča nije isključena. Sada je pravi trenutak za emocije. Ohrabrite se i izađite iz ljušture, ne plašite se svojih emocija, jer ne možete pogrešiti. U ljubavi nema straha, već samo davanja. Budite otvoreni prema partneru.

Zdravlje: Učestale probleme sa štitnom žlezdom nećete rešititi time što ćete izbeći sve analize koje je potrebno obaviti.

Lav

Posao: Postigli ste dosta toga u kratkom vremenskom periodu. Odmorite se i uživajte u plodovima vaše urodjene diplomatije koja je opet dala rezultate. Uvek ste postupali mudro, sa argumentima, pa je vaše izlaganje uvek držalo pažnju. Sem toga umeli ste uvek da ispoštujete zadate rokove, pa poslovni partneri rado sarađuju sa vama, jer znaju da će poslovi na vreme biti obavljeni. Konačno su se sve kockice složile kada je posao u pitanju. Imate neophodnu podršku da realizujete sve ideje koje ste izložili u prethodnim mesecima. Rukovodstvo vas podržava u svemu. Moguće da ćete morati na poslovni put u inostranstvo. To će firmi doneti znatno poboljšanje u statusu i finansijama.

Ljubav: Vi ste velemajstor da napravite problem čak i tamo gde ga nema. Dobro razmislite o svim postupcima i shvatite da niste bezgrešni. Flertujete bez potrebe, što bi se reklo, samo sporta radi i zbog želje da sebi nešto dokažete. Partner vas voli i veruje vam, pa nema nikakve potrebe za ljubavnim “ruskim ruletom”. To može da bude samo odraz vaše nesigurnosti, nekog dokazivanja. Ujedno, narušavate ovaj odnos, dok se partner maksimalno trudi da ga održi. Zli jezici ne miruju, može lako doći do spletkarenja, što će bespovratno narušiti odnos sa partnerom. Teško ćete uspeti povratiti poverenje.

Zdravlje: Niste dobrog raspoloženja, a ne znate šta je razlog tome. Nervoza, nesanica i premor mogu vas pratiti ovog meseca.

Devica

Posao: Moguć je kraći službeni put koji bi vam dobro došao kako bi se rasteretili i na miru rešili sve poslovne zahteve koje pred vas stavljaju rukovodioci. Distancirajte se od loših priča koje kruže o vašem neposrednom kolegi. Oštrice zlih jezika mogli bi ubrzo osetiti i na svojoj koži. Ipak je najmudrije ostati neutralan u svemu. Neke ideje koje ste ranije predlagali mogle bi doći na dnevni red. U međuvremenu preporučujemo da mudro ćutite o svojim predlozima, jer se, u suprotnom, možete neprijatno iznenaditi. Jedan blizak saradnik vas može izneveriti. Saznajete da je uporno rovario kod nadređenih vaš status. Srećom, nije uspeo u svojim namerama.

Ljubav: Ovo je idealan period za novu sentimentalnu vezu. Ne morate ništa specijalno raditi po tom pitanju, vaše je samo da ne razmišljate predugo kada se šansa ukaže. Prepustite se trenucima, pa će se iz ovog odnosa razviti prava, zrela ljubav. Device vezane bračnim ugovorom biće okruženi podrškom u okviru porodice. To je vaša baza i kada kod kuće sve funkcioniše kako treba, niko vam ne može nauditi sa strane. U partneru uvek nalazite podršku, što vam mnogo znači. Među vama i dalje vlada ljubav, međusobno poverenje, uvek zajedno rešavate tekuće probleme. Razmišljate o kupovini nekretnine.

Zdravlje: Promenite svoje loše navike vezane za dugo sedenje u stolici pored kompjutera.

Vaga

Posao: Imate puno ideja koje ne znate kako da realizujete. To je isto kao da ih i nemate. Potrebna je inicijativa. Izgovorite ih javno i videćete da će se istomišljenici naći u svemu. Ovo će posebno biti izraženo tokom ovog meseca. Saradnju će vam ponuditi i neko od koga se tome najmanje nadate. Ponuda će biti vrlo privlačna. Svakog saslušajte, ali uradite na kraju po svome. Oslonite se na svoju intuiciju. i pazite, da neko od sagovornika ne pokuša da prisvoji vašu ideju kao svoju. U tom pogledu možete biti pomalo naivni.

Ljubav: Postoji šansa da obradujete partnera i iznenadite ga manjim poklonom. Bitno je da ne zaboravite važan datum u vašoj vezi. U ljubavi nema novosti, niti ih vi želite. Ono što sada imate vam apsolutno odgovara, pa ne bi trebalo ništa menjati. Partner pokazuje maksimalnnu pažnju, planirate zajednički odlazak na odmor na neku egzotičnu destinaciju. Ukoliko ste u braku imaćete manjih sukoba koji mogu rezultirati kraćim prekidom komunikacije. Nemojte odlagati rešenje problema, niti se nadati da će se on rešiti ćutanjem. Samo ćete dodatno pogoršati situaciju. Stoga zahtevajte razgovor što pre!

Zdravlje: Neka vas eventualne visoke temperature ne demorališu i zadrže kod kuće. Ne tražite izgovore za fizičku neaktivnost.

Škorpija

Posao: Obratite pažnju na papirologiju. Koncentracija vam je loša, a čak i najminimalniji propust može vam se obiti o glavu. Tapšanje po ramenu ne znači vam ništa ukoliko nema odgovarajuće novčane valorizacije vašeg rada. Nije sramota podsetiti šefove i na takvu vrstu propusta. Naročito kada vas opravdano hvale. Imajte na umu da možete naići i na negativan odgovor. Sve zavisi od vašeg stava, kako vas procene, da li mogu da vam prolongiraju povećanje plate ili ne! Važno je da se postavite čvrsto i nepokolebljivo, kako biste ostvarili svoj naum. Ili, sve će se završiti na hvalama.

Ljubav: Vaša veza ulazi u monotoniju. Poseta pozorištu ili bioskopu i romantična večera u prikladnom restoranu može dosta toga postići. Dovoljan podsticaj će već biti partnerova volja da vam udovolji i da ima potrebu da nešto promeni u vašem odnosu. Moguć je predlog a podignete vaš odnos na viši nivo. Jedna osoba iz vase prošlosti mogla bi se ponovo pojaviti sa interesantnim predlogom koji će vam u prvi mah izgledati kao neozbiljan ili nemoguć. Setite se ranijih emocija i prepustite srcu da odluči. Sada oboje možete znati šta da očekujete jedno od drugog.

Zdravlje: Moguća je glavobolja koja je posledica neispavanosti i razmišljanja o problemu koji vas dugo muči.

Strelac

Posao: Nalazite se u odličnoj prilici da utičete na poslovni dogovor. Nema razloga za lažnu skromnost koja vam je često kočnica u životu. Poslušajte savet starijih kolega ili prijatelja, iako će vam sve izgledati kao grdnja ili će vam se činiti da vam bez razloga popuju. Imate puno potencijala kojih niste ni svesni. Pravo je vreme da ih iskoristite. Imaćete podršku od saradnika, potrebna vam je samo hrabrost da startujete, a posle će sve ići glatko. Moguće je odlazak u inostranstvo, koje može poboljšati vašu finansijsku situaciju. Taj posao može doneti napredka i firmi za koju radite.

Ljubav: Ne možete sedeti na dve stolice istovremeno. Dobro razmislite o svemu kako vam se obe ne bi u istom trenutku izmakle. Uostalom, i pored toga, emotivno niste potpuni. Nađite razlog tome, moguće da upravo leži u vama. Nemojte krivca uvek tražiti u partneru. Zaboravite na sve stare nesporazume sa partnerom s kojim ste u zvaničnoj vezi i gledajte da se pokažete u novom svetlu, jer će i druga strana to isto pokušati. Zajedničkim snagama uspećete da izađete iz problema, stari žar će se opet rasplamsati. Planiraćete zajedničku budućnost. Ostale kombinacije izbrišite iz glave.

Zdravlje: Proverite krvnu sliku i pritisak. Sve ostalo reći će vam lekar opšte prakse kada bude video rezultate.

Jarac

Posao: Neko vam nudi poslovnu uslugu koja ima svoju cenu i dodatno vas obavezuje na odredjeni ustupak. Rzmislite da li treba da prihvatite takvu ponudu, koja unapred zahteva zavisnost od pomenutog. Naravno, to donosi rešenje problema, ali je ono trenutno. Razmislite i donesite pravu odluku. Konačno vas čeka jedan miran poslovan mesec. Imaćete vremena da obavite i dosta privatnih stvari i neodložnih telefonskih razgovora bez opasnosti da ćete imati problema zbog toga. Bićete opušteni, jer niste pritisnuti rokovima. Sva goruća pitanja i poslove ste završili na vreme.

Ljubav: Dugo vremena ste sami. Trebalo bi to ozbiljno da vas zabrine i navede na razmišljanje o vašim postupcima, kada je suprotni pol u pitanju. Teško priznajete krivicu, a teško se i menjate. Uglavnom, zanemarite znake koji vam se ukazuju. Jarčevi u braku, ako ste imali problema sa partnerovom familijom ovog meseca je prava prilika da jedni drugima objasnite da nema potrebe da dalje zaoštravate situaciju, koja ne vodi ničem dobrom. Nemojte propustiti priliku, jer se ona ukazuje samo jednom. Ne dozvolite da se još više produbi jaz među vama.

Zdravlje: Mogući problemi sa srcem. Ubrzano kucanje koje vas budi u toku noći ne bi trebali zanemariti.

Vodolija

Posao: Napravili ste grešku u toku proteklog perioda, pa se nemojte iznenaditi ukoliko koverta bude tanja ovoga meseca. Nema potrebe da objašnjavate kako je sve plod trenutne nepažnje, neće vam pomoći. Što više budete pričali o tome kako svi greše, padaćete sve više u očima onih koji ne žele da vam dozvole olako pristupanje obavezama. To će vas naučiti da poslu priđete krajnje odgovorno i posvećeno. Svakako, opterećeni ste i drugim stvarima, ali na sebe niste trebali prihvatati stvari koje niste u stanju da završite na vreme. Tenzija koja nastaje u takvim situacijama nemoći, dovodi vas do grešaka. Nastojte da se bolje organizujete i da sve završite na vreme, odgovorno.

Ljubav: Velemajstor ste da se izvučete iz nezgodnih situacija. Ali, ne preterujte. i manipulacijama jednom dođe kraj. Jedan Lav već odavno ima nešto važno da vam saopšti. Posmatra vas već neko vreme i veoma je svestan svih vaših mana i vrlina. Ipak, ne može odoleti vašem šarmu. Postajete toga polako svesni i godi vam njegov značaj pogled. Ipak, po prirodi ste sumnjičavi, nesigurni, plašite se da ne pogrešite, da ne budete povređeni. Dozvolite mu da to uradi u četiri oka, jer ste neprestano u nečijem društvu, a njemu ponos ne dozvoljava da to uradi pred svedocima. Nećete pogrešiti, verujte.

Zdravlje: Pucate od zdravlja. To osećanje nosiće vas na krilima i ceo mesec provešćete sa osmehom na usnama.

Ribe

Posao: Vreme za planiranje odmora polako dolazi. Probudite se iz sna i prionite na posao koji se nagomilava. Nije sramota zatražiti nečiji savet ili pomoć naročito kada se radi o novom poslu koji za vas ima toliko nepoznanica. Naići ćete na podršku i iskusniji saradnik će vam rado pomoći da prebrodite teške trenutke. Nema potrebe da ubrzavate neke poslove, koji su vam dobrim delom preteško breme. Očigledno da vam ti poslovi ne leže, pa pokušajte da sebi obezbedite neke druge poslove, koji će vas više podstaći, inspirisati. To vam može doneti i želju za dodatnu edukaciju, a sada je pravo vreme da je započnete.

Ljubav: Delujete uznemireno kada neko poremeti vaše ljubavne planove. Ali, uvek postoji alternativni plan koji trebate primeniti. Samo, potrebno vam je vreme da se prilagodite postojećoj situaciji. Čak, kasnije dolazite do saznanja, da je promena plana dobro došao i da je to pravi izbor. Skloni ste čestim promenama raspoloženja što partner prepoznaje. Uglavnom se navikao na takvo vaše ponašanje, ali postoje trenuci kada to ne želi da toleriše. Naročito mu smeta vaša odsutnost kada vam priča o njemu važnim stvarima. Nervozu sa posla ne unosite u emotivni život.

Zdravlje: Osetljivi su vam zglobovi, a mogućnost povreda i lomova kostiju je prisutna u narednom periodu.

