Veliki NEDELJNI horoskop (od 29. avgusta do 4. septembra)

Ovan

Treba malo da povučete ručnu kočnicu, raspravama ništa nećete postići. Promene na privatnom planu dobro će se odraziti i na vaš posao. Organizovaćete stvari na način na koji vam najviše odgovaraju. Ova nedelja vam je odlična za konstruktivne razgovore sa partnerom radi stvaranja stabilnijeg odnosa. Slobodni pripadnici ovog znaka, moraju razmisliti gde greše u svojoj postavci. Prevelika nervoza može doneti glavobolje i probleme sa krvnim pritiskom. Posvetite se malo više sebi.

Bik

Pad koncentracije uticaće na lošiju organizaciju što se posla tiče. Pokušajte da narednu nedelju provedete distancirajući se od svih problema, čak i kada je neočekivano umanjenje ličnog dohotka u pitanju. Potrudite se da što više vremena provodite sa voljenom osobom. U poslednje vreme ste se poprilično izolovali i zapostavili osećanja prema nekome do koga vam je izuzetno stalo. Česte promene raspoloženja tokom nedelje će vas dodatno destabilizovati.

Blizanci

Postoji velika šansa da vam se na poslu ponudi neka dodatna edukacija ili pak neka promena na radnom mestu, o kojoj trebate ozbiljno razmisliti. Neki poslovi bi mogli krenuti sa mrtve tačke. Mnogi to očekuju od vas. Pravo vreme je da sednete i ozbiljno porazgovarate sa partnerom o događajima iz prethodnog perioda koji su unosili dodatnu nervozu. Povećan nivo nervoze, ali to se neće drastičnije odraziti na vaše polje zdravlja. Proverite vid bez obzira što ne nosite naočare.

Rak

Za sada vas ne očekuju neke posebne poslovne promene i ne možete promeniti ništa bitnije na svom radnom mestu. Za sve nezaposlene Rakove nije povoljan period za bilo kakve promene. Obuzdajte svoju prirodnu nestrpljivost. Malo prigušite neprestani (često i nerealni) optimizam i u takvom raspoloženju provedite nedelju na poslu. Osetne turbulencije u odnosima sa partnerom. Sve će se vrteti oko novca. Ako se skroz povučete u sebe, možete imati depresiju praćenu konstantnom glavoboljom.

Lav

Pripadnici znaka ovog znaka koji ne rade, imaće priliku da porazgovaraju o ponudama. Vreme je da prestanete da gubite nedelje i mesece isčekivajući neko polovično obećanje. Privatni život vam oduzima dosta vremena i sve će krenuti da trpi ukoliko ne presečete na pravi način. Budite pametni i mudri. Potrudite se da budete pažljiviji prema partneru. Ovonedeljni aspekti na polju zdravlja su vam odlični, tako da se možete opustiti i uživati bez mnogo opterećenja.

Devica

Nije povoljna nedelja za poslovne aktivnosti Devica. Savet vam je da ne očekujete mnogo, već rutinski odradite sve obaveze koje imate pred sobom. Kaže se da mudri nose sve sa sobom gde god da krenu, a vama se trenutno čini da vučete gde god pođete i to počinje da vas živcira. Aspekti ukazuju na to da ste duže vreme u povoljnom periodu, tako da trebate da se potrudite da na neki način impresionirate osobu do koje vam je stalo. Moguće smetnje sa pritiskom i manji grčevi u stomaku.

Vaga

Pokušajte da svoje obaveze smanjite na minimum. Izuzeto vam je loša koncentracija, pa možete napraviti pogrešne poslovne poteze. Imaćete interesantnu poslovnu ponudu vezanu za inostranstvo o kojoj duže vremena maštate i sada je prava prilika da konačno karijera krene uzlaznom putanjom kao što ste maštali. Osamili ste se i ne družite sa ljudima što doprinosi da razmišljate o negativnim stvarima u četiri zida. Pravo je vreme za dijetu koju već duže vremena planirate.

Škorpija

Iskoristite energiju koju posedujete da u toku nedelje donesete sebi boljitak na poslovnom polju. Svoju urodjenu kreativnost i želju kolega za saradnjom pretočite na pravi način u konkretan pomak koji će rukovodioci znati da cene i nagrade na pravi način. Nema nikakve potrebe da bilo šta planirate sa partnerom, jer ćete zračiti negativno, nerazumljivo i rezultati će sigurno izostati. Ljubomora koju partner pokazuje nije zasnovana na činjenicama. Nervoza.

Strelac

Osećate se bezvoljno i dezorijentisano. Morate biti oprezni što se tiče poslovne komunikacije. Poznato je da možete biti nepromišljeni i samim tim često sebe stavljate u nezgodan položaj. Vidite prilike koje su pred vama, a opet niste sigurni na koji način ih možete iskoristiti. Partner ne može više da prati vaš tempo. Pokušajte da se malo smirite, da provodite vreme bez opterećujućih razgovora i zahteva koji su često nerealni. proverite krvnu sliku i pritisak.

Jarac

Poslovni aspekti su dobri, ali u prirodi svakog Jarca je da se poslovno opterećuje i stalno razmišlja šta je nekada bilo i šta će biti u budućnosti. To je nekako jače od vas i protiv toga se ne možete boriti. Partneru je jako teško da shvati i prihvati vašu tvrdoglavost i česte promene raspoloženja praćene pesimističkim mislima. Nemojte ga opterećivati svojim poslovnim problemima i materijalnim stanjem. Izbegavajte alkohol, takodje ako ste pušač smanjite broj cigareta.

Vodolija

Pokušajte da poslovne obaveze svedete na minimum, osećačete se izuzetno iscrpljeno. Imali ste tešku prethodnu nedelju koja vas je maksimalno istrošila. Prepustite drugima čelo kolone. Ova nedelja je odlična da sa partnerom odete na neki kraći put. Bitno je samo da promenite ambijent i već nakon dva tri dana van mesta stanovanja baterije će biti maksimalno napunjene, a emocije prema voljenom biću pojačane. Bolovi u kolenima nisu samo posledica gojaznosti. Potrudite se da se više krećete.

Ribe

Poprilično ste rasejani, razbacujete energiju na sve strane. Pokušajte da se malo bolje fokusirate na svoje poslovne zadatke i obaveze. Jedan kolega će imati interesantan predlog o kome vredi razmisliti. Nesporazumi koje ste imali prethodnih nedelja u firmi doživeće kulminaciju. Slobodne Ribe mogu očekivati poziv od osobe koja vam se duže vremena sviđa. Napravite dobru taktiku, jer ovoga puta ne smete pogrešiti niti u jednom koraku. Što se tiče zdravlja morate povesti više računa o sebi, lošim navikama i načinu ishrane.

