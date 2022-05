Svašta o znacima niste znali: Koji znak voli brz i grub seks a koji samo digne noge

Vruće do daske!

Idete na prvi DATE? Odmah ga pitajte koji je znak u horoskopu, to mnogo govori o njemu. Znate odmah njegov karakter a i šta voli u spavaćoj sobi. Ako znate ili osetite šta partner voli u seksu to vam garantuje dobar provod.

To nije baš lako. Srećom pa imamo pomagače, jedan od njih je Astro seksualni priručnik. Verujete ili ne, ništa vas ne košta da probate….sve za dobar seks!

OVAN

On bi najradije brzo, agresivno pa čak i grub seks. Probajte neku izazovnu pozu. Šta god da radite dajte mu osećaj da je on glavni, da je vođa i da ima kontrolu. Ljubite ga strastveno i jako, ponašajte se perverzno. Šaljite mu svoje izazovne fotografije, sigurno će vam odmah predložiti viđanje.

BIK

On voli senzualan i spor seks. Najčešće je to misionarska poza. Skoncentrišite se na svaki dodir i uzdah. Poželeće da uživate celim telima. Predložiće da vas izmasira, to će se možda i odužiti ali njemu je potrebno vreme da bi zadovoljio i sebe a i vas. Posle seksa očekujte klopu u krevetu. Pa opet sve iznova.

BLIZANCI

Oni su majstori za brzinski neobavezni seks. Probajte sa njim stojeći položaj. Nikako mu ne pokazujte da da želite nešto ozbiljno od vaše veze. On je tu sa vama da se igra i razonodi, tako se i vi ponašajte ako želite da se opet sa njim vidite.

RAK

Oni su često neodlučni, nekada vole grub a nekada senzualni seks. Sve zavisi od njihovog raspoloženja. kakav god dan da im je oni vole da su na vrhu. Voli da mu pričate o svojim emocijama i o tome šta osećate. Ako mu kažete da ga volite vaš je 100% za ceo život.

LAV

WAAAUUUU, oni su pobednici, upecala si najboljeg. Sveće, satenska posteljina, penušava kupka…oni u svemu uživaju. Sa njima ne može da ti bude dosadno. Uvek puni seksualne energije i sprmni za zabavu. Na kojem god mestu da oseti želju brzo će naći mesto gde vas niko neće primetiti.

DEVICE

Oni su davaoci, uradiće to kao da vam čine samo uslugu. Ležeći položaj, noge u V i čekaju da se završi sve da odu da se istuširaju. Pre seksa će lepo da vas odmere i ispitaju da li ste čisti u svakom smislu.

VAGA

Oni nisu zahtevni u krevetu i zato je sa njima najlakše. Njima će biti prioritet da vas zadovolje i da se vi osećate lepo. Radiće sve što poželite. Ne vole mnogo da se muče oko poza, najviše im odgovara kada su vaše noge oko njihovog struka.

ŠKORPIJA

Oni žele puno kontakta, najviše sa očima. Pogled im je deo igre, čak vole očima i da ti daju do znanja da ih sačekate u spavaćoj sobi i da žele seks sa vama. Kučeća poza im je najinteresantnija, naročito kada bude neočekivanih preokreta pa se često i pogledate oči u oči.

STRELAC

Da li želite seks na javnom mestu, onda ste pronašli svog idealnog partnera. Sigurno ćete uživati jer on voli da čin traje i da se ponovi nekoliko puta. Ima najluđe ideje i prihvata sve predloge. Predložiće vam da je najbolje da pozovete i prijatelje jer će biti interesantnije.

JARAC

Vrlo malo batina, prljave reči…to je ono što ga uzbuđuje. Voli da vidi da ga želite, uzbuđuje ga da ga u toku seksa pitate šta bi voleo pa da mu to i učinite. Ne voli romantiku, što ste više perverzniji više ste mu sexy.

VODOLIJA

On će biti vrlo razigran i spreman da eksperimentiše. Imate vibrator u kući, ne ustručavajte da mu ga pokažete. Njemu ništa u seksu nije čudno, sve prihvata. Predložiće vam odlazak u Swinger klub. Što vas je više njemu je interesantnije.

RIBE

Oni su eksperti da osete šta vam telo želi. Umeju da uživaju i žele da se tako i vi osećate. Predložiće vam seks u bazenu ili pod tušem. Spremiće ulje i pogasiće svetla. Oni vole da vam čitaju misli i da uključe emocije. Računajte da će potrajati do ujturu.

