Bajern u polufinalu Lige šampiona

Fudbaleri Bajern Minhena plasirali su se večeras u polufinale Lige šampiona, pošto su u četvrtfinalu eliminisali Sevilju ukupnim rezultatom 2:1.

Večerašnja utakmica u Minhenu završna je bez golova, pa su tako Bavarci zahvaljujući trijumfu od pre nedelju dana u Andaluziji izborili plasman u polufinale najjačeg evropskog takmičenja.

Bajern je tokom većeg dela meča bio bolji rival, imao je veći posed lopte i bolje prilike, ali i pored toga nije uspeo da dodje do gola i pobede na punom stadionu Alijanc arena.

Sevilja je u 60. minutu preko Hoakina Koree umalo povela sa 1:0, ali je njegov udarac glavom pogodio prečku, da bi u nastavku akcije Ever Banega šutirao malo pored gola.

Gosti iz Španije su do kraja susreta pokušavali da dodju do gola, ali im to nije pošto za rukom.

Žreb za polufinalne utakmice Lige šampiona održaće se u petak od 13.00 u Nionu.

Plasman u polufinale juče su izborili Liverpul i Roma.

(Beta)