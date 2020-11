Bila je najveća svih vremena, a onda žrtva komunizma i seksualnog zlostavljanja

Najbolja gimnastičarka svih vremena, legendarna Rumunka Nađa Komaneči, proslavila je juče 59. rođendan. Prva savršena desetka na Olimpijskim igrama, najmlađa šampionka u istoriji gimnastike, petostruka osvajačica zlatne medalje na OI, višestruka prvakinja Evrope i sveta – neponovljiva Nađa. Ostaće upamćena po fantastičnim sportskim uspesima, ali i neverovatnoj životnoj priči.

Happy Birthday to Nadia Comaneci – the first gymnast to be awarded a perfect ten 🔟 at the Olympic Games 👏.#StrongerTogether@gymnastics @nadiacomaneci10 @olympicromania pic.twitter.com/2STcYrZ2Yu

— Olympics (@Olympics) November 12, 2020