Bogdan Bogdanović ima novi klub (foto)

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ima novi klub u NBA ligi, pošto je prosleđen iz Sakramenta u Atlantu.

Bogdanović će sa Atlanta Hoksima potpisati četvorogodišnji ugovor vredan 72.000.000 dolara.

Join us in welcoming @LeaderOfHorde to the 🅰️!#TrueToAtlanta pic.twitter.com/NR4JkixSPA

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 25, 2020