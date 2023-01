Bokseri Srbije na pripremama na Zlatiboru;Piperski: Želimo medalje i mesto na OI

ZLATIBOR – Najbolji bokseri Srbije, seniori, omladinci i juniori, nalaze se na Zlatiboru, gde se pripremaju za seriju izazova tokom 2023. godine.

Pod budnim okom

stručnog štaba na čijem čelu je selektor Milan Piperski, kao i veliko pojačanje ugledni trener iz Kazahstana Bolat Nijazimbetov, radi oko 50 boksera sa željom da osvoje što više medalja za Srbiju.

„Počeli smo godinu u kojoj nas očekuje mnogo izazova i prilično zgusnut kalendar bazičnim, odnosno opštefizičkim pripremama na Zlatiboru. Plan je da budemo ovde 21 dan, pripreme teku u najboljem redu, očekuje nas mnogo važnih takmičenja ove godine, imamo zadate ciljeve i nadam se da ćemo ih ostvariti“, rekao je Piperski novinarima na Zlatiboru.

Već posle ovih priprema idemo za Bugarsku, gde ćemo nastupiti na najjačem turniru na svetu Strandžat kupu, sa A selekcijom, dodao je on.

„Posle toga u martu imamo u planu zajedničke pripreme u Beogradu sa selekcijama Francuske, Irske i još nekim jačim timovima, nakon čega ćemo imati tradicionalni Beogradski pobednik, gde ćemo imati jaku i veliku konkurenciju. U aprilu plan je da odemo u Kazahstan, jednu od vodećih zemalja na svetu kada je boks u pitanju i već u maju čeka nas prvenstvo sveta, za nas veoma bitno i važno u Uzbekistanu“, ističe Piperski.

Nakon Taškenta opet slede mini pripreme i odlazak za nas najvažniji turnir ove godine, kvalifikacije za Olimpijske igre, koje su planirane na Evropskim igrama u junu u Poljskoj (Krakov), naglašava selektor.

„U drugom delu godine imaćemo i Evropski šampionat do 22 godine, a napomenuo bih da je prosek godina naših reprezentativaca, onih koji su rođeni u Srbiji, 20. Svi su mladi i smatram da je važno da na tom takmičenju osvojimo što više medalja, što sjajnih i jednostavno, uvodimo ih u vrhunski boks, stadijum gde možemo očekivati od njih da osvajaju i olimpijske medalje“.

Piperski je naglasio značaj činjenice da su, uz seniorske medalje sa Svetskog i Evropskog prvenstva, mladi srpski bokseri prošle godine osvojili tri medalje na Evropskom šampionatu u Poreču.

„Sa pravom smo tu gde smo i realno bi bilo očekivati da osvojimo neku medalju na Svetskom prvenstvu, kao i da neko od naših boksera izbori plasman na Olimpijske igre i posle dugo vremena imamo tu predstavnika“.

Takođe, brzo će 2024. godina kada smo domaćini EP za seniore i seniorke, važno takmičenje za nas i za našu zemlju.

„Voleo bih da ova godina prođe kao što smo zamislili i planirali i da na krilima tog kontinuiteta osvojimo što više medalja na šampionatu Evrope kod nas u Beogradu 2024“, zaključio je Piperski.

Rastku Simiću, omladinskom vicešampionu Evrope, naredna sezona biće prva seniorska

„Prešao sam iz omladinaca u seniore i biće znatno teže. Radimo naporno na pripremama da bismo što spremnije dočekali takmičenja

Za sada mi je osnovni cilj da uđem u reprezentaciju, stičem iskustvo, sledeće godine je Evropsko za mlade do 22 godine, tu verujem sa mogu da se borim za medalju, a u budućnosti da osvajam medalje na najvećim takmičenjima“, izjavio je Simić.

Almir Memić, bokser od kojeg se mnogo očekuje, rekao je da je godina počela odlično, da se na pripremama radi dobro i da očekuje adekvatne rezultate.

„Imamo novog trenera iz Kazahstana, odličan je stručnjak i pomoći će nam da ostvarimo što bolje rezultate. Prošlu godinu sam završio perfektno sa „Zlatnom rukavicom“, očekujem da tako nastavimo i u Bugarskoj, a zatim i da na Svetskom prvenstvu osvojimo bar jednu medalju“, poručio je Memić.

Ova godina mogla bi da bude prekretnica u karijeri nekadašnjeg juniorskog šampiona Evrope Semiza Aličića.

„Očekuje nas naporna godina, vredno radimo za ono što nas očekuje. Mislim da će moje prvo takmičenje biti „Beogradski pobednik“ i daću sve od sebe da izborim mesto u reprezentaciji za Svetsko prvenstvo i Evropske igre“, poručio je Aličić.

Omer Ametović istakao je da je njegov cilj da osvoji medalju za Srbiju na šampionatu sveta.

„Daću sve od sebe da dođem do medalje u Taškentu, za Srbiju, moj klub, sebe. I da se na najbolji način odužimo za ove fantastične uslove koje imamo na pripremama“, rekao je Ametović.

