Đoković: Trajaću kao Federer

Govor tela u povratničkom meču posle pet i po meseci pauze, tokom neobavezne egzibicije u Abu Dabiju, možda neće odavati kolika je želja Novaka Đokovića za šampionskim povratkom. Ali, u intervjuu za „Sport 360“, 12. teniser sveta jasno je govorio o povratku na prvo mesto, promenio onu ploču da mu trofeji i svetski tron više nisu prioritet, a o penziji je pričao u dalekom futuru.

– Ne bih bio iskren kada bih rekao da mi prvo mesto i grend slem trofeji nisu cilj posle oporavka od povrede lakta. Znam šta sam postigao u prošlosti, zašto ne bih opet? Imam volju, što je najvažnija stvar. Da bi nešto ostvario, moraš zaista to da želiš, da duboko veruješ i budeš posvećen tome.

Glad za pobedama i titulama posle osvajanja Rolan Garosa vratila se tokom skoro pola godine bez tenisa. Strah od toga da „pregladni“ ne postoji.

– U ovim okolnostima, pokušavam da izbalansiram ciljeve. Moram dobro da razumem šta se sve dešava sa laktom i da idem korak po korak. Čak i ako se ne vratim u staru formu sledeće sezone, nema veze. Ali, ako uspem u tome, moram iskreno da kažem sebi da se ne zadovoljavam malim ciljevima. Videli ste šta su postigli Rafa i Rodžer posle dugih pauza…

Đoković želi da postane jedan od igrača koji ne broji godine, samo trofeje.

– Nije važno koliko si star. Ako se brineš o svom telu, onda će se na neki način obrnuti taj starosni sat, pa ćeš imati duh deteta koji uživa u onome što radi i ima mnogo više energije.

Rodžer je u 35. godini izgledao kao dečkić tokom pohoda na Australijan open i Vimbldon, a naš teniser je druge primere dugovečnosti našao u svom stručnom štabu.

– Želim da trajem kao Federer, ali i Agasi, odnosno Štjepanek, koji su takođe dočekali kasne tridesete na terenu. Čak želim da igram duže od njih. Ne želim da postavljam granice za moju karijeru, niti za bilo šta što radim. Granice postoje samo u našoj glavi. „Hej, moramo da prihvatimo standard da posle tridesete više ne možeš da dostigneš vrhunac teniske karijere“. Ko kaže to? Džimi Konors je igrao polufinale Ju-Es opena u 40. godini, Federer i dalje osvaja trofeje. Iskreno verujem da smo mi sami kreatori svoje sudbine.

Novak ima jasnu viziju šta želi da kreira narednih godina.

– Da se moja karijera danas okonča i da me pitate jesam li zadovoljan onim što sam postigao, rekao bih – naravno! Ali, ako me pitate da li je to dovoljno, rekao bih da nije. Da li bih bio zadovoljan da završim karijeru, a da znam da sam mogao više? Ne bih.

Ako telo dobro odreaguje na startu godine, Novak ne planira rokade u rasporedu.

– Za sada je plan da igram Abu Dabi, Dohu, Australijan open i sve velike turnire posle toga. Ne znam za Dubai ili Akapulko, kao ni za Dejvis kup. Sve zavisi u kakvom stanju lakat bude posle mesec i po dana treninga i mečeva. Raspored će biti kao i prethodnih sezona.