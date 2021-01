Jokić o lapsusu Šekila O’Nila: Srbi, Rusi – njima je sve isto (video)

Šek se obratio Jokiću na ruskom: Čekaj, nisi Rus?

Šekil O’Nil, legendarni NBA košarkaš, napravio je lapsus u razgovoru sa Nikolom Jokićem obrativši mu se na ruskom umesto na srpskom.

O’Nil je i u prošlosti imao slične lapsuse, a sada je na kraju intervjua sa srpskim košarkašem rekao: „Spasibo“.

Umesto „hvala“, Šek je iskoristio rusku verziju ove reči i Jokić ga je brzo ispravio:

„To je ruski“.

Usledio je smeh u studiju u kom su se još nalazili Erni Džonson, Keni Smit i Čarls Barkli.

„Moja greška, moja greška. Nije Rus ili jeste?“, upitao je smejući se O’Nil.

„Ne, Srbin sam. Znaš to“, odgovorio mu je srpski košarkaš.

Shaq really thought Jokic was Russian 😂 (via @NBAonTNT) pic.twitter.com/Y6fwcOPqTZ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2021

​To je bilo na kraju intervjua, a Jokić je prethodno rekao da je zadovoljan igrom ekipe i da ne zna da li će do kraja sezone ostati najbolji asistent lige.

„Dugačka je sezona. Lopta je dosta u mojim rukama, imam mnogo šansi da pronađem saigrače i da im dam lake poene. Ne radi se samo o meni, sve je to strategija, timska igra, ali ako budem mogao – što da ne?“, rekao je Jokić.

Pre lapsusa, O’Nil je pitao Jokića kako je bilo „uništiti“ mladog igrača Džejmsa Vajzmena.

„Ne bih baš rekao da sam ga uništio. Volim da igram sporo, volim da vidim šta će se desiti na terenu. Da li će me udvojiti, odakle će doći… Tim i ja iz svake utakmice pokušavamo da naučimo nešto novo“, dodao je srpski košarkaš.

Pogledajte ceo intervju legendarnih NBA ličnosti sa srpskim košarkašem posle utakmice Nagetsa i Voriorsa.

Jokić o lapsusu O’Nila: Srbi, Rusi – njima je sve isto

Nikola Jokić, centar reprezentacije Srbije, prokomentarisao je grešku Šekila O’Nila koji je mislio da je košarkaš Denver Nagetsa Rus.

O’Nil je posle utakmice Denvera i Golden Stejta intervjuisao Jokića zajedno sa kolegama Ernijem Džonsonom, Čarlsom Barklijem i Kenijem Smitom.

Razgovorio je dobro prošao, a na kraju istog O’Nil je umesto „hvala“ rekao „spasibo“.

„To je ruski jezik“, tada je Jokić odgovorio Šeku koji mu se potom izvinio.

Jokić je posle razgovora sa proslavljenim NBA ličnostima pričao i sa novinarima ostalih medijskih kuća.

Pitali su ga da prokomentariše lapsus O’Nila i on je rekao:

„Valjda čim vide ‘ić’ misle da je sve isto“.

Jokić je pričao i o utakmici koju su Nagetsi dobili 114:104.

„Odbrana je donela pobedu. Mi smo na drugom mestu kada je u pitanju ofanziva, ali to je nešto što ide gore-dole. U pobedama je odbrana izgledala stvarno dobro, u porazima veoma loše. Ali, spustiti ovakav tim na 104 poena je stvarno dobra stvar“.

Pored Jokića sjajnu utakmicu odigrao je i krilni centar Džamajkl Grin.

„Volim da igram sa njim. On je neverovatan. Njegova energija, osećaj… Sve najbolje mogu da kažem za njega. On je agresivan, napada loptu, šutira. Kada napravi grešku, ispravi je. On je sjajan igrač“.

Denver posle dvanaest odigranih utakmica ima skor od šest pobede i šest poraza.

(Sputnjik)

