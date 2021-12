Košarkaši Partizana večeras protiv Lokomotive

KRASNODAR – Košarkaši Partizana večeras od 17.30 sati gostuju Lokomotivi u Krasnodaru u osmom kolu Evrokupa.

„Lokomotiva je promenila trenera, napravili smo skauting njihove utakmice u VTB ligi, isti su igrači, ali naravno da je bilo nekih sitnih noviteta. Bavili smo se time, kao što se uvek bavimo svim mogućim detaljima za koje mislimo da su bitni i koji mogu da nam pomognu da odigramo dobru utakmicu i eventualno pobedimo, rekao je trener Partizana Željko Obradović.

Crno-beli pred ovaj duel imaju skor od 6-1, dok je Lokomotiva na pet pobeda i dva poraza.

„Igramo protiv tima koji ima izvanredne igrače na svim pozicijama. Napravljeni su sigurno tako da se bore za to da budu sledeće godine u Evroligi. Veliki je izazov pred nama, moramo da odigramo izvanrednu utakmicu ako mislimo da pobedimo protivnika“, istakao je Obradovic i dodao da se u tim vratio Amerikanac Kevin Panter, dok probleme sa povredama imaju Letonac Rodions Kuruc i Uroš Trifunović.

Bek crno-belih, Aleksa Avramovic smatra da utakmica protiv Lokomotive može da odredi put Partizana u Evrokupu.

„Ako ostvarimo pobedu na njihovom terenu to će biti veliki korak ka prvom mestu u grupi, što dodatno olakšava stvari. Ako obezbedimo domaći teren tokom čitave nokaut faze imamo dobre šanse da se borimo za nešto veliko. Znamo da su sastavljeni od vrsnih individualaca, igraju brzu tranziciju, dobro u napadu. Mislim da je ključ u našoj odbrani, da kroz defazivne zadatke otvaramo kontranapad. To nam je nedostajalo u prethodne dve utakmice, igrali smo malo sporije i trudićemo se da to podignemo na viši nivo“, istakao je Avramović.

(Tanjug)

