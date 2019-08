Milojević o Mladosti, Kopenhagenu, citirao Bukovskog…

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, pred duel sa Mladosti iz Lučana u 4. kolu Superlige, traži od ekipe da arhivira Kopenhagen i fokusira se samo na naredni meč.

„Mladost je odlična ekipa, pokazala je to odličnim igrama prošle sezone. Bez obzira što su ostali bez trenera Neška Milovanovića, sigurno će njegov naslednik Stanić sprovesti sve u delo što su radili. Tradicionalno dobro igraju na „Marakani“, neće biti lako jer je između dva duela sa Kopenhagenom i moramo da budemo obazrivi“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Milojević se osvrnuo i na remi sa Kopenhagenom (1:1) u kvalifikacijama za Ligu šampiona rečima da ne bi trebalo da se vraća na ono što je bilo, pre svega na suđenje.

„Ponosan sam na moje igrače jer su imali želju, motiv i htenje, sve što nas je krasilo. To treba da zadržimo. Ostalo su sitnice i ne bi se trebalo vraćati na to. Nemamo ni puno vremena. Bilo je mnogo komentara, da li je bilo ovako ili onako. Rekao sam igračima da treba da to zaboravimo jer nam je i prvenstvo bitno. Titula je prioritet i daćemo sve od sebe da dođemo do tog cilja. Posle Mladosti ćemo imati vremena da se fokusiramo na revanš sa Kopenhagenom“, kazao je Milojević.

Kako je naglasio, zadržan je pozitivni duh da se u Danskoj izbori prolaz dalje i obezbedi jesen u Evropi.

„Od igrača uvek tražim da imaju pozitivni duh. Ne vidim što bismo se plašili revanš, samo treba da uradimo ono što je do nas i da verujemo u sebe. Ako ne verujes u ono što radis, onda nemoj ni da radiš“.

Milojević nije želeo da odgovori na izjavu defanzivca Kopenhagena Karla Bartoleca da je Zvezda „prosečan tim izuzev Marka Marina i El Fardua Bena, kao i da značajno slabije igra u gostima“.

„Nikad nisam komentarisao reči drugih, ako tako misle u redu. Nemam šta da dodam i odgovorim. Svako ima pravo da kaže mišljenje… Kao što je govorio Čarls Bukovski „Što ti kažeš, a ja ti ne odgovorim, ne znači da si u pravu“.

Milojević je najavio da bi šansu da debituje mogao da dobije pojačanje iz Portugalije Tomane.

„Tomane „diže obrtaje“, izgleda mnogo bolje nego ranije. On sutra će dobiti minutažu da bude sve u redu. Kod njega je problem fizički pripreme, trebalo bi da sve bude u najboljem redu posle povrede“, zaključio je on.

Utakmica između Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana igra se sutra na stadionu „Rajko Mitić“ od 20 sati.

(Tanjug)