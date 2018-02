Nadal: Neću se više boriti za prvo mesto

Rodžer Federer je sa punih 36 godina još jednom uspeo da dođe do vrha pobedama u Roterdamu, a Nadal kaže da će se u nastavku sezone jednostavno truditi da bude – srećan.

„Nije on morao da se vrati na prvo mesto da bi pokazao ko je u tenisu. To što je uradio je veoma teško i ja mogu samo da mu čestitam. Renking ne laže, bio je bolji od mene u poslednjih 12 meseci. Bio sam na jednom od dva prva mesta godinama. Biti broj 1, 3 ili 5, sada nema velike razlike“, kaže Rafa Nadal, prenosi „Svet tenisa“.

Španac se sada sprema za svoj naredni turnir u Akapulku gde brani prošlogodišnje finale.

„Ono što me čini srećnim je to što se osećam motivisano i takmičarski sa željom da osvajam turnire. Neću se boriti za prvo mesto. Boriću se da odigram sezonu najbolje što mogu a ako će to kasnije značiti šansu da se vratim onda u redu. Borim se da budem srećan na svakom turniru koji igram, to mi je cilj. Videćemo gde sam na kraju sezone“, rekao je Nadal.