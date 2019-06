Peruničić i Milosavljev: Ponosni na ekipu

NOVI SAD – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić izjavio je da je beskrajno ponosan na ekipu, koja je uprkos svim problemima, savladala Švajcarsku 32:31 i izborila plasman na Evropsko prvenstvo.

„Teško je govoriti o potrošnji nas na klupi, a ne igrača na terenu. Iskazaću veliko poštovanje Dejanu Milosavljevu, koji je povređen izašao na teren i bio među stativama. To je ono što gradimo u prethodnom periodu u nacionalnom timu. Familija, porodica. Mislim da smo napravili ekipu momaka koji imaju veliku želju. Oni su otpisani pre sedam meseci, mislim prerano, ali to im je dalo snagu. I uprkos povredama, Dejanova, Marsenićeva, pa i Vorkapićeva, sve je to uticalo na nas, ali nas je podstaklo da damo sve za nacionalni grb. Švajcarska nije imala pitisak, došla je kao ekipa koja je već obezbedila plasman, da je bilo obrnuto, mi bismo igrali opuštenije. Protiv ekipe koja ima takvog igrača kao što je Šmid, ne smete da dopustite mnogo grešaka, imali smo neke, i oni su to iskoristili te su se vratili u meč. Mi nismo tim sa mnogo zvezda, mi smo tim. Verujem da ćemo biti bolji. Beskrajno sam ponosan na ovu ekipu“, rekao je Peruničić.

Golman Dejan Milosavljev branio je protiv Švajcarske sa povredom mišića zadnje lože, ali je izdržao do kraja:

„Ovo je za nas bio težak meč. Bili smo potcenjeni, otpisani… Mogu da kažem da su ovi momci za mene najbolji i oni su to pokazali danas. Gradili smo rezultat, došli do +5, ali je velika želja dovela do nekih grešaka. Mislim da imamo mnogo potencijala da od ove reprezenacije u narednom periodu napravimo nešto, da unapredimo našu igru. Zahvaljujem se stručnom štabu što su mi pomogli, vratili su me brzo na teren. Ponosan sam na ovo što smo uradili. Nadam se da će nas povred zaobići, i da uspemo da što više nadogradimo igru. Ljudi treba da budu ponosni. Na kraju bih se zahvalio ovoj publici što je došla i dala nam veliku podršku“, poručio je Milosavljev.

(Tanjug)