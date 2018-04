Ranković: Partizan ponovo želi trofej u Kupu

Pomoćni trener Partizana Ljubiša Ranković ocenio je danas da je njegova ekipa favorit u predstojećem dvomeču polufinala Kupa Srbije protiv Čukaričkog i rekao da je njen cilj osvajanje trećeg uzastopnog trofeja u tom takmičenju, prvi put u klupskoj istoriji.

„Priželjkivali smo da ako mora da se igra sa Čukaričkim, da to bude u dve utakmice. Kup je na jednu utakmicu i eliminacionan, a ovako imamo dve. Branimo Kup i imamo istorijsku šansu da ga osvojimo tri puta uzastopno, što Partizan nije uradio od svog osnivanja, to je motiv više. Poštujemo Čukarički, ali nadamo se plasmanu u finale“, rekao je Ranković novinarima u Beogradu.

Žrebom u Beogradu odlučeno je da Partizan igra protiv Čukaričkog u polufinalu Kupa. Prva utakmica je na Banovom brdu. U drugom polufinalu igraju Mačva i Mladost iz Lučana.

Partizan je u drugom delu prvenstva lako pobedio Čukarički na Banovom brdu, a Ranković je rekao da to ne mora ništa da znači pred polufinale Kupa.

„Čukarički traži i kroz prvenstvo da izadje u Evropu, ovo će im biti motiv. Na nama je da pokažemo da smo pravi, da branimo trofej i nadamo se prolasku. Svakako je bolje što je revanš na našem stadionu, ali u utakmicama u Beogradu i na Banovom brdu imamo veliku podršku navijača, a to će nam olakšati posao“, rekao je Ranković.

Sekretar stručnog štaba fudbalskog kluba Čukarički Ivan Popović rekao je da je Partizan favorit u predstojećem polufinalu Kupa Srbije, ali i da ne misli da bi njegovoj ekipi bilo lako i da su za protivnika dobili Mačvu ili Mladost iz Lučana.

„Nismo nikog priželjkivali, sve ekipe koje su došle do ovoga su jednako kvalitetne. I da smo izvukli Mačvu ili Lučane podjednako bi nam bilo teško. Verujem u moju ekipu i da možemo da prodjemo do finala i ponovimo uspeh koji smo napravili pre par godina“, rekao je Popović novinarima posle žreba.

Čukarički će biti domaćin u prvoj utakmici, a Popović domaći teren ne ističe kao prednost.

„Ne gledam to tako, nama je kao klubu možda čak i lakše da igramo na strani. Nema tu prednosti, to su dve dobre ekipe i ko u toj utakmici bude raspoloženiji on će da pobedi. Nema pritiska, ako gledate tabelu Partizan je bolje plasiran i favorit. Tako su pričali i kada smo igrali finale pa smo ih pobedili“, kazao je on.

U finalu Kupa Srbije 2015. godine Čukarički je pobedio Partizan.

„Ne pretimo Partizanu, sve je otvoreno. Šanse su 50:50, ne razmišljamo o tome da li smo autsajderi ili favoriti“, naveo je on.

Čukarički je od Partizana izgubio u Superligi Srbije sa 2:0, a Popović je istakao da je njegova ekipa tada imala loš dan i da nema šta da joj zameri.

„Imali smo kadrovskih problema, utakmica se tako namestila, a oni su odigrali dobro. Igrali smo dosta utakmica gde smo bili bolji i gde smo pobedili… Ali i gde smo izgubili nekim sretnim golom. Moji igrači uvek imaju motiv da igraju protiv Zvezde i Partizana. Očekujem otvorenu utakmicu, ko bude imao više sreće i ko bude koncetrisaniji igraće u finalu“, kazao je Popović.

Predsednik Mačve Ivica Kralj rekao je da je Mladost za nijansu bolja, ali da se njegova ekipa nada još jednom iznenadjenju, nakon što je izbacila Crvenu zvezdu posle penala (5:4) u četvrtfinalu.

„Koga god da smo izvuli te ekipe bi male prednost zbog iskustva igranja u najkvalitetnijim takmičenjima. Imamo želju, i to ne može niko da nam uzme, da napravimo još jedno iznenadjenje u Kupu. Lučani su u ovom momentu za nijansu kvalitetniji od nas, što kaže i tabela, ali borićemo se, nećemo se lako predati“, naveo je on.

Kralj je rekao da je ulazak Mačve u Super ligu i prolazak u Kupu istorijska stvar, a da je klubu prioritet opstanak u ligi, da se stabilizuje organizaciono i da napravi iskorak u narednom periodu.

Upitan da li bi želeo finale sa Partizanom, za koji je branio dugi niz godina, Kralj je rekao: „To su lepe želje“.

„Maksimalno poštujemo Lučane, treba to odigrati pa ćemo da vidimo“, dodao je on.

Sekretar Mladosti iz Lučana Miodrag Jovičić zadovoljan je žrebom.

„Priželjkivali smo Mačvu, ipak je malo lakši protivnik od Čukaričkog i Partizana, imali smo sreće da prvu utakmicu igramo u Šapcu. Mislim da smo u blagoj prednosti i da imamo šanse da konačno Mladost igra u finalu Kupa Srbije, što je želja uprave stručnog štaba i igrača“, naveo je on.

Mačva i Mladost će četiri puta igrati za mesec i po dana, dve utakmice u Kupu i dve u plej-autu.

„To je slučajnost, prekosutra igramo u 30. kolu Super lige u Šapcu, pa dve u Kupu, pa plej-aut. Mi nek dobijemo Kup a oni neka pobede u prvenstvu, to bi bilo najbolje“, rekao je Jovičić.

Prve polufinalne utakmice igraju se 18. aprila, a revanši su na programu 9. maja.

Finale se igra 23. maja.

