Sarađivao sa Đokovićem, sada ga kritikuje

Australijski teniski stručnjak Kreg O’Šenesi nekada je sarađivao sa Novako Đokovićem, ali nije imao lepe reči za najboljeg tenisera sveta i njegov nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kao stručnjak za brojeve, Kreg je bio zadužen za analitiku u Đokovićevom štabu i video analizu, a osnivač je sajta „Brejn gejm tenis“ (Brain Game Tennis) na kojem pojednostavljuje najbolje obrasce za igranje tenisa.

Saradnju sa Novakom završio je kada je Goran Ivanišević stigao u stručni štab srpskog tenisera i upravo je njega O’Šenesi krivio za dobijeni otkaz.

This is good. 🎯👏👏

Congratulations to @jon_wertheim for covering all angles of this thorny issue. #Djokovic’s shortcoming are not going to get better by minimalizing them. Jon tackles the hard questions fairly. This is rock-solid tennis journalism! 👍👍https://t.co/VQvGzVjGyX pic.twitter.com/CPSLd8EheD

— Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) August 3, 2021