Trener Jelena Arunović za Tanjug: Kad radiš sa Zoranom medalja je u agendi

„Prošle smo kroz kvalifikacije i polufinale sa jasnim ciljem, da dođemo do borbe za medalje. Mislim da je to bilo jasno svima koji su pratili prvi i drugi krug kvalifikacija do završnih borbi. Videla se ta odlučnost na njenom licu, kao i izostanak radovanja posle uspešnih hitaca, sve do kraja”, sumirala je utiske Jelena Arunović.

Srebrna medalja Zorane Arunović bilo je njeno 19. odličje na Evropskim prvenstvima.

(Tanjug)

