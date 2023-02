Hanić: Odobrenje da kredite Rusima vraćamo u rubljama je dobro za Srbiju

BEOGRAD – To što je ruska vlada odobrila Srbiji da otplaćuje ruske kredite u rubljama, prema oceni profesora Beogradske bankarske akademije Hasana Hanića, dobro je za Srbiju.

Ta mogućnost nam je, kako kaže, data kao izraz dobrih prijateljskih odnosa i implicira određene pogodnosti za našu zemlju.

Hanić je za Tanjug izjavio da su Srbiji u poslednjih desetak godina iz Rusije odobreni krediti u vrednosti od oko milijardu dolara.

„Reč je o kreditima za izgradnju i rekonstrukciju železnice, od kojih je prvi veoma visok i iznosi 800 miliona dolara a drugi vredi oko 200 miliona dolara. Značajno je to da, iako je ugovarano u odnosu na tržišne uslove, redovna kamatna stopa je ugovorena u iznosu od 4,0 odsto, a u slučaju kašnjenja, to treba naglasiti i to je ključno, ugovorena je stopa od 6,1 odsto, tako da cena postaje veća za preko 50 odsto“, naglasio je Hanić.

Prema njegovim rečima, s obzirom na teškoće koje su nastale u međunarodnom platnom prometu, posebno oko plaćanja u dolarima zbog zbivanja u Ukrajini, veoma je važno što je Srbiji data mogućnost da kredite plaća u rubljama i da nema zastoja, odnosno da ne moramo plaćati tako visoke zatezne kamate

„U tom smislu očekujem da će naša država prihvatiti ponudu ruske strane i da ćemo prihvatiti aranžman da naše kreditne obaveze, koje su preuzete zbog finansiranja izgradnje i rekonstrukcije železnica u Srbiji, vraćamo u određenom ugovorenom ritmu, bez dodatnih troškova servisiranja kredita“, ističe sagovornik Tanjuga.

Na pitanje da li je neophodno da se potpisuje još neki dokument između dvaju država, Hanić kaže da se prema dostupnim informacijama može zaključiti da postoji određena preliminarna saglasnost i da je pripremljen protokol između ruske i naše vlade, te da on očekuje da će to uskoro biti i potpisano.

Ruski premijer Mihail Mišustin odobrio je Srbiji da otplaćuje ruske kredite u rubljama i kako je objavljeno na zvaničnom portalu pravnih informacija a pre par dana prenele RIA novosti, naložio potpisivanje međuvladinog sporazuma u vezi sa odobrenjem da Srbija otplati kredite u rubljama.

„Odobriti Nacrt protokola između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije u skladu sa rusko-srpskim međuvladinim sporazumima o dodeli Vladi Srbije državnog izvoznog kredita, državnog finansijskog zajma… Sva plaćanja u skladu sa ugovorima srpska strana vrši u korist ruske strane u ruskim rubljama“, navedeno je u dokumentu.

(Tanjug)

