Od danas poljoprivrednici mogu da se prijave za subvencije

BEOGRAD – Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvenije po hektaru i za gorivo, a kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede novac će biti uplaćen sedam dana od podnošenja zahteva.

Država će isplatiti 20 dinara po litru, za 60 litara po hektaru, a maksimalno do 20 hektara zemljišta.

Opredeljeno je gotovo 10 milijardi dinara za ove dve mere za davanje po hektaru i za davanje za gorivo, što će biti dovoljno za oko milion i 850.000 hektara oranica, odnosno 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

„Od jutros u svim filijalama Uprave za trezor poljoprivredni prizvođači mogu da podnesu svoje zahteve za davanje po hektaru i za davanje za gorivo i u roku od sedam dana od podnošenja zahteva njima će novac biti na računu“, kaže za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Na pitanje da li su te mere dovoljne, ministar kaže da je u poljoprivredi uvek svega malo, ali da su to iste mere kao prethodne godine.

Ministar je dodao da se nada da će već od jeseni kroz izmene zakonodavnog sistema u oblasti poljoprivrede biti poboljšanja u ovom sektoru.

Kaže da je veoma važno da se definiše ko je to poljoprivredni proizvođač, da li je to neko ko od toga živi i da oni imaju veća prava nego lica koja se time usput bave.

Za ovu nedelju najavljeno je objavljivanje očekivanih cena za 20 najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda.

„Najvažnije je da istražimo kako tržište u ovom trenutku reaguje, tržište je dosta dobro sada pozicionirano iz ugla Srbije za većinu ratarskih kultra. Do kraja nedelje ćemo izaći sa očekivanim cenama, ali idu april i maj, nikad ne možete da znate sa prirodom kako će ići. Ukoliko stvari budu bile dobre, ne bude bilo nekih ekstrema u pogledu padavina ili ektremnih suša, možemo da očekujemo sasvim dobru godinu“, rekao je Nedimović.

Pozivu za subvencije za male traktore već se odazvalo 800 poljoprivrednika, ali je veliko interesovanje i za velike mašine.

„Poziv za male traktore nije završen, traje do 31. maja, do sada ima 800 aplikacija i ja očekujem da ćemo imati dosta do 31. maja. Sledeće nedelje ćemo početi da isplaćujemo prve subvencije za traktore“, rekao je Nedimović.

Što se tiče velikih traktora, odobrili smo u programu „Srbija 2020-2025“, 50 miliona evra za ovu godinu, dodaje ministar.

„Ja mislim da je to sasvim dovoljno da zanavljamo našu mehanizaciju i mislim da ćemo polako spuštati tu starost traktora koja sada iznosi 19 godina“, naglasio je ministar.

Ukazao je i da su završena sva rešenja za 2019. godinu, i u narednih 15-20 dana svima će biti novac na računu.

(Tanjug)