Olakšana trgovina voćem i povrćem u regionu

TIVAT – Zajednički komitet CEFTA doneo je danas u Tivtu odluku o olakšavanju trgovine voćem i povrćem u CEFTA regionu, a pomoćnica ministra za trgovinu Srbije Olivera Jocić je rekla da je Srbija i na tom primeru, uprkos taksama Prištine na srpsku robu na KiM, pokazala da veruje u slobodnu trgovinu i uklanjanje svih barijera.

„Danas smo sa velikim zadvooljstvom usvojili odluku o olakšanju trgovine voćem i povrćem u regionu CEFTA, što je jedan dodatni instrument uz Protokol 5 o olakšanju trgovine koji je Srbija već usvojila i ratifikovala“, rekla je Jocić Tanjugu.

Kaže da je zajednički komitet CEFTA doneo tu odluku bez obzira na ove okolnosti u vezi sa kosovskim taksama od 100 odsto na srpsku robu koje privremene institucije u Pristini primenjuju od novembra 2018.

„Srbija je pokazala da veruje u uklanjanje svih barijera i da želi da podrži privredni rast ne samo sopstvenih privrednika već i privrednika celog regiona. U tom smislu smo pristupili usvajanju ove odluke koja treba da olakša trgovinu, uvoz-izvoz i tranzit voća i povrća“, navela je Jocić.

Inače, Srbija je, ističe Jocić, prva CEFTA strana koja je usvojila i ratifikovala dodatni Protkol 6 o liberalizaciji trgovine uslugama.

To je novi pravni instrument koji je Skupština Srbije kroz zakon potvrdila prošle nedelje.

Time se otvara prostor da idemo na liberalizaciju trgovine usluga, što stvara i nove uslove za rast privrede, naglasila je Jocić.

Hamdo Tinjak iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Hamdo Tinjak je podsetio da BiH ove godine predsedava CEFTA i da je 2020. godina dobro krenula pošto je danas na posebnom zajedničkom komitetu CEFTA u Tivtu usvojena odluka za olakšavanje trgovine voćem i povrćem.

Ističe da je to veoma značajna odluka za region pošto dobar deo trgovine u CEFTA regionu čini voće i povrće.

„Odluka se nastavlja na tzv. dodatni Protokol 5, koji se odnosi na liberlizaciju, to jest olakšavanje trgovine robom u regionu. I jedna deo robe smo ovom odluku pokrili. To znači da ćemo olakšati privatanje dokimenata o sigurnosti prizvoda za voće i povrća koji prate ovu robu“, rekao je Tinjak Tanjugu.

Dodao je da zemlje kao što su Severna Makedonija, Srbija, Alabanija i druge imaju dosta toga da ponude regionu kada je u pitanju voće i povrće.

Tinjak objašnjava da svaku odluku CEFTA mora da donese preko zajedničkog komiteta koji čine ministri ili njihovi zamenici i državni sekretari.

Takođe, objašnjava da je reč o sertifikatima koji prate robu i koje su zemlje iz CEFTA međusobno priznale, tako da sada više nema potrebe da se oni dodatno proveravaju na carinama.

„Dovoljno je da takav jedan sertiikat dođe i onda više nema dodatnih provera od strane državnih u kojoj se uvozi i njenih institucija“, naveo je Tinjak.

