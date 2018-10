Pad zbog priključka za struju, lokacijske dozvole i stečaja

BEOGRAD – Nedovoljna brzina u dobijanju priključka za struju i izdavanju lokacijskih dozvola, kao i izostanak određenih reformi iz oblasti stečaja, među glavnim su razlozima što je Srbija na Duing biznis listi Svetske banke pala za pet mesta.

U novom rangiranju Svetske banke po lakoći poslovanja Srbija se plasirala na 48. poziciju među 190 zemalja, a potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Zajedničke grupe za Duing biznis Zorana Mihajlović ističe da smo morali da budemo mnogo brži i efikasniji u sprovođenju reformi.

„Tamo gde smo morali da budemo brži i efikasniji i što ćemo sigurno do kraja godine rešiti to je pitanje priključka na električnu energiju. To je moralo da se desi još ranije“, kaže Mihajlović.

Navela je da će morati da se menja i Zakon o stečaju i dodala da i ministarstva pravde i finansija pripremaju određene zakone.

Precizirala je da Ministarstvo finansija, između ostalog, treba da donese propise koji su važni za Duing biznis listu, te da se nada da će određen takse i naknade biti smanjene, a da će novi propisi biti usvojeni uz budžet za narednuju godinu.

„Sve ovo što sam pomenula i sve sto se odnosi na zakone ili podzakonske akte, to mora da bude gotovo do kraja ove godine, i biće gotovo do kraja ove godine“, poručuje Mihajlović.

Mihajlović je novinarima u pauzi skupa koji su organizovali NALED, Svetska banka i Britanska ambasada povodom najnovije Duing biznis liste Svetske banke, rekla da „nismo zadovoljni rezultatom iako smo najbolji u regionu izuzev Makedonije i hocemo da budemo brži i efikasniji“.

Istakla je da razvoj zemlje zavisi od investicija .

„Upravo kako poboljšavate uslove poslovanja, to znači više investicija, više od 30 otvorenih fabrika, znači i više od 200 miliona evra koliko su investitori uložili, a to znači i rast BDP, poboljsanje uslova i životnog standarda građana“, rekla je Mihajlović.

Objasnila je da merenje Svetske banke traje do juna naredne godine.

„Hoćemo da budemo spremni da naredne godine to vidimo u našem rezultatu. Doći će i do ubrzanja izdavanja lokacijskih uslova, odnosno lokacijskih uslova u Beogradu. To je ono što se, pre svega, meri kada govorimo o građevinskim dozvolama. Sigurna sma da ćemo u tome uspeti. To su oblasti koje moraju da budu brže i efikansije“, kaže Mihajlović.

Nije tačno, kaže, da se ništa nije uradilo, ali jednostavno to je moralo da bude brže.

Po evidenciji Svetske banke, izdavanje lokacijskih dozvola u Beogradu traje 33 dana iako je zakonski rok 25 dana, a u NALED-u upozoravaju da je nažalost Beograd najmanje efikasna lokalna samouprava kada je reč o izdavanju građevinskih dozola i uslova javnih preduzeća.

Slavko Carić iz NALED-ovog Saveza za imovinu i urbanizam i predsednik Izvršnog odbora Erste banke rekao je da će digitalizacija pomoći Srbiji i u plasamanu u kategoriji dobijanja priključka za struju, u kojoj smo, naime, ponovo pali sa 96. na 104. mesto.

U međuvremenu je, kaže Carić, Ministarstvo energetike uz pomoć NALED-a pripremilo uredbu i pravilnik koji su napravili prvi korak u pojednostavljivanju procedure za povezivanje objekta na mrežu.

Dodao je da u poslednja tri meseca 85 odsto investitora i Beogradu ugovor o priključenju dostavlja nadležnim institucijama elektronski.

„Nadamo se da će napori ministra Antića i njegovog tima, kao i Ministarstva građevinarstva koje je donelo potrebne podzakonske akte, biti evidentirani u sledećem izveštaju, ali ih pozivamo da se ne zaustave na tome“, rekao je Carić.

Takođe je upozorio na nedostatak pravih reformi u oblastima kao što je stečaj.

Carić je rekao da se očekuje nastavak rada na reformi Poreske uprave i u pogledu transprantnosti i predvidvosti načina plaćanja poreza.

Takođe je rekao da očekuje da će se prvi konkretni koraci videti početkom naredne godine.

„Ideja je da se ide na smanjenje nameta i pojednostavljenje procedura“, rekao je Carić i istakao da je to veoma važno za investitore.

