Pomoravlje: Prolećne kulture obećavaju visok prinos

JAGODINA – Prolećne kulture u Pomoravlju, Resavi i Levču obećavaju visok prinos, kažu stručnjaci Poljoprivredno stručne savetodavne službe za Pomoravski okrug u Jagodini.

Stanje suncokreta je odlično i očekuju se visoki prinosi i kvalitet zrna, ističu oni i ukazuju da je bilo dosta padavina što je povoljno uticalo na razvoj i drugih prolećnih kultura u tom delu Srbije – kukuruza, repe, soje i uljane repice, ali i krmnog bilja.

Najviše suncokreta, koji tradicionalno nije najzastupljenija kultura u tom delu Srbije, zasejano je na parcelama „Poljoprivrede – Dobričevo“ kod Ćuprije.

„Kroz naše oglede sa industrijskim uljanim kulturama, suncokretom i sojom, pokazalo se da im pogoduje ovo područje, a soja podnosi i visoke tempretaure, i ova godina im je zaista pogodovala“, izjavio je Tanjugu stručni savetodavac Miodrag Simić.

Suncokret je odličan, preko 90 odsto zrna je oplođeno i predstoji nalivanje, a soja je formirala mahune po svim spratovima, a u mahunama je i do pet zrna za razliku, na primer, od prošle godine kada ih je bilo do dva, istakao je on.

Simić savetuje ljudima da seju više suncokret, i ima pomaka, ali još uvek ne u tom obimu kakav bi trebalo.

Procenjuje se da je ove godine suncokretom u ovom regionu zasejano oko 2.500 hektara i uglavnom se radi o ugovorenoj setvi za fabrike ulja u Srbiji.

Kada je reč o kukuruzu, koji je zasejan na blizu 50.000 hektara, on je u veoma dobrom stanju i ako sve bude kao do sada, tamo gde je primenjena puna agrotehnika, na kojoj se stalno insistira, mogu se očekivati prinosi od 10 tona po hektaru, jer su naši hibridi genetski zato predodređeni, dodao je Simić.

Kukuruz je završio reproduktivnu fazu i u fazi je nalivanja zrna, vlage ima dovoljno i sada mu najviše treba toplo vreme i sunce sa dnevnim temperaturama od oko 25 stepeni, istakao je Simić.

Prolećene kulture u Pomoravskom okrugu su ove godine zasejane na oko 90.000 hektara, a tradicionalno najzastupljeniji je kukuruz.

(Tanjug)