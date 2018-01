Pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe važi i dalje

Pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) na opremu i hranu za bebe može se ostvariti do 1. jula 2018. godine, do kada je odložena primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, saopštila je danas Poreska uprava Srbije.

Da bi ostvario to pravo roditelj ili staratelj bebe, kako se navodi, dužan je da sakupi fiskalne račune za opremu i hranu.

Dodaje se da se zahtev sa fiskalnim računima podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave koja posle sprovedene kontrole u roku od 30 dana izdaje rešenje kojim se utvrdjuje pravo na povraćaj PDV-a ili se zahtev odbija.

„Hranom i opremom za bebe za čiju nabavku može da se ostvari povraćaj PDV-a smatraju se: mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, stolica za kola i pelene“, navodi se u saopštenju.

Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a, najviše do 75.029,08 dinara i to u prvoj godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine starosti u iznosu do 32.155,32 dinara.

Prvi uslov za ostvarenje prava na povraćaj je da je ukupan neto prihod roditelja ili staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara.

Drugi uslov je da je vrednost ukupne imovine roditelja ili staratelja na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara.

Obrazac zahteva nalazi se na sajtu Poreske uprave.

(Beta)