Hapšenje u Zrenjaninu zbog lažiranja PDV-a

BEOGRAD – Policija u Zrenjaninu, u saradnji sa Poreskom policijom uhapsila je D. Š. (50) iz Sremske Kamenice zbog sumnje da je izvršio krivično delo neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, saopšteno je iz policijske uprave u Zrenjaninu.

Sumnja se da je on, kao odgovorno lice privrednog društva koje se bavi prodajom muzičkih instrumenata, korišćenjem lažnih računa o nabavci usluga, stvorio privid da je preplatio prethodni PDV, precizira se u saopštenju.

Na ovaj način budžet Republike Srbije oštećen je za više od 6,5 miliona dinara.

Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Tanjug)