Hronika u Srbiji – sve crnja!

Oni koji, nasuprot ministru policije Nebojši Stefanoviću, tvrde da je kriminal u Srbiji u porastu i da je sigurnost građana manja nego ozloglašenih devedesetih, upravo su dobili još jedan argument da podupru svoju tezu.

Vladimir Popović Pop (43), vlasnik beogradske kockarnice „Havana“ ubijen je u jednom kafiću na Zvezdari, dok je još jedan muškarac (23) ranjen. Kako prenosi N1, dvojica maskiranih muškaraca ušla su u kafić i iz automatskog oružja ispalili više hitaca u Popovića, za kojeg se tvrdi da je bio blizak saradnik Luke Bojovića. Na taj način se, prema podacima Crne knjige KRIK-a i radija Slobodna Evropa, broj ubistava sa elementima mafijaškog obračuna popeo na 26 u Srbiji. I to samo u ovoj godini. Ono što dodatno zabrinjava, a i delimično objašnjava zbog čega broj kriminalnih obračuna raste iz godine u godinu, je što ni za jedno od ovih 26 ubistava nije počelo suđenje. I iako je svako ubistvo uznemirujuće za javnost, neka su privukla veću pažnju od drugih.

Nova 2018. godina počela je ubistvom Davorina Baltića, crnogorskog državljanina za koga se tvrdilo da je blizak kavačkom kriminalnom klanu. On je ubijen vatrenim oružjem u Ulici Internacionalnih brigada u beogradskoj opštini Vračar, a ono što je dodatno privuklo pažnju medija je što je u trenutku napada sa njim u kolima bila policajka Marija Nikolić. Nikolićeva je najpre optužena da je time što je pre uviđaja sklonila Baltićev pištolj ometala istragu, a naknadno je optužena i za nedozvoljeno nošenje oružja. Policija je navodno raspisala poternice za osumnjičenima za Baltićevo ubistvo, ali je ostalo nepoznato ko je u pitanju.

Ubistvo koje je, zbog lokacije, doba dana i metoda, iskočilo u odnosu na druga, je ono u kojem je život izgubio Siniša Milić (45). Njemu su, i dalje nepoznati počinioci, postavili eksplozivnu napravu ispod automobila koja je aktivirana oko podneva na semaforu u blizini prometnog beogradskog kružnog toka Autokomanda. Milić je bio policajac do 2009. godine, a nakon čega ga povezuju sa barsko-budvanskim kriminalnim klanom kojim je rukovodio Luka Bojović. Ova grupa se bavi švercom kokaina, kao i pranjem novca, zelenašenjem i likvidacijama, a smatra se bliskom crnogorskom škaljarskom klanu. Milić je inače bio hapšen krajem 2015. godine zbog toga što je, kako je objasnio ministar Stefanović, „tokom 24 sata osam puta zatečen u obilasku Vučićeve porodične kuće“.

Naočigled javnosti ubijen je u septembru ove godine i Radoš Joksimović. Dok je sedeo u bašti jednog kragujevačkog kafića, Joksimoviću je prišao čovek sa kacigom na glavi i ispalio dva metka u njega. Ubica je sa lica mesta pobegao skuterom, dok je Joksimović od zadobijenih rana preminuo u kragujevačkom Kliničkom centru. Joksimović je, kako su preneli mediji, bio bokser i MMA borac, a radio je i kao obezbeđenje noćnih klubova u Kragujevcu. Dve godine pre ubistva, on je zadobio teške telesne povrede kada je takođe na njega pucano u centru Kragujevca. Svega dan nakon ubistva, policija je uhapsila A. M. (1997) sumnjičići ga da je ubio Joksimovića.

Svakako, najviše pažnje privuklo je ubistvo poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. On je u julu ove godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo na Novom Beogradu, ubijen vatrenim oružjem, a njegov dvadesetšestogodišnji sin je ranjen. Ognjanović je bio najpoznatiji kao neko ko je bio u pravnom timu Slobodana Miloševića dok se protiv bivšeg predsednika Jugoslavije vodio postupak u Hagu. Ognjanović je, međutim, učestvovao i u nizu drugih značajnih slučajeva. On je zastupao Luku Bojovića i članove njegove porodice, kao i navijača Partizana Đorđa Prelića u postupku koji se vodio zbog ubistva Brisa Tatona. Nakon njegovog ubistva, advokati su organizovali protest zahtevajući pronalazak Ognjanovićevih ubica, ali i rešavanje svih slučajeva napada na advokate. U tu svrhu formirana je stalna radna grupa, ali do sada su ubice Dragoslava Ognjanovića i dalje nepoznate.

U brutalnoj 2018. godini živote su izgubili i otac i sin – Dejan i Vojin Stanković iz Kruševca, sa svega mesec dana razmaka. Najpre je u maju ubijen Vojin Stanković, kada je oko 13 časova u centru Kruševca na njega ispaljeno više metaka. Policija je hitro reagovala i već istog dana saopštila da je identifikovala počinioce. Međutim, svega mesec dana kasnije, ista sudbina zadesila je i Vojinovog oca – Dejana, zvani Ždrokinac. On je takođe ubijen vatrenim oružjem, u kruševačkom naselju Prnjavor. Dejan Stanković je, podsetili su mediji, nešto ranije oslobođen optužbi da je ubio porodičnog prijatelja. Naime, sud nije mogao da ustanovi čiji DNK-a se nalazi na licu mesta, Dejanov ili od njegovog jednojajčanog brata blizanca koji se takođe zove Vojin.

(Vuk Jeremić, Danas)