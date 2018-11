MUP: Uhapšeno 19 osoba zbog više krivičnih dela

BEOGRAD – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u više odvojenih akcija u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 19 osoba u cilju suzbijanja opšteg kriminala, saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičeni se terete da su počinili krivična dela polno uznemiravanje, teška telesna povreda, laka telesna povreda, nedozvoljene polne radnje, nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti, falsifikovanje…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su B. S. (70) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Uhapšeni se sumnjiči da je u dva navrata uznemiravao maloletnicu i uz krivičnu prijavu priveden je Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Pripadnici MUP su u Leskovcu uhapsili M. C. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on početkom novembra najpre telefonom pozivao oštećenog i u dva navrata mu uputio pretnje i psovke.

Nakon toga je otišao do kuće oštećenog, gde je polomio sva stakla na automobilu oštećenog, ulubio krov, oštetio retrovizore, brisače, farove i štop svetla.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

U Kikindi je uhapšen F.K. (67) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je sredinom oktobra u Senti na ulici pesnicom udario u predelu vilice oštećenog od čega je on pao na zemlju i zadobio teške telesne povrede.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su S. B. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Sumnja se da je S.B. oštećenoj maloletnici od jula prošle godine do kraja septembra ove godine, uputio više neprimerenih multimedijalnih poruka preko aplikacije „Viber“.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. A. (46) zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela falsifikovanje novca i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla 49 novčanica u apoenu od 100 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikati i

više od 1,7 kilograma marihuane.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

U Zaječaru je uhapsen D. P. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je krajem septembra ove godine na putu Ošljane – Novo Korito, nakon kraće verbalne rasprave, zadao udarac pesnicom u predelu lica oštećenom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su S. D. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivičo delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je S.D. fizički napao svoju majku i uz krivičnu prijavu će biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu uhapsili su D. S. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

On je osumnjičen da je u sportskoj kladionici u Užicu oštećenom državljaninu Nigerije uputio pogrdne reči, a potom u pravcu oštećenog bacio i stolicu i pepel?aru.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su S. T. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da je on početkom oktobra fizički napao oštećenog i zadao mu zatvorenom šakom više udaraca u predelu glave i tela.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani.

u Zaječaru je uhapšen S. R. (53) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je, nakon kraće verbalne rasprave oko novčanih dugovanja, u porodičnoj kući oštećenog u selu Gornje Zuniče izvadio metalnu teleskop palicu i zadao oštećenom više udaraca u predelu ramena.

Osumnjičeni je priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu.

Takođe, pripadnici MUP-a u Smederevu uhapsili su A. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je početkom septembra u Smederevskoj Palanci nakon konzumiranja alkohola i kraće rasprave oštećenog mladića udario pesnicom u glavu, a potom staklenom flašom udario i oštećenu devojku.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani.

(Tanjug)