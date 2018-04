Zločin koji je šokirao Srbiju: Masakrirao baku jer mu je rekla ovu rečenicu

Dejan Stanković (37) juče je oko 13 sati prvo na pragu porodične kuće u selu Kovačevac kod Mladenovca zaklao baku Zorku Stanković (85), a potom je više puta metalnom šipkom udario po glavi.

Dejan je posle toga sam pozvao policiji i ispričao šta je uradio, i po njihovom dolasku nije se opirao hapšenju.

Domaći mediji navode da je, po priči komšija, ubistvu prethodila svađa bake i unuka.

Navodno, baka Zorka je unuku rekla da ide da traži posao i da mora nešto da radi, a prebacivala mu je, tvrde komšije, i to što je ušao u neke godine, a ne ženi se i ne stvara porodicu.

Tada je, Dejan, navodno, izgubio kontrolu i ubio nesrećnu staricu.

– Zorka je često insistirala na tome da Dejan ide da se leči i da pije lijekove. Međutim, on nije voleo da mu to govori i tada bi pobesneo. Pretpostavljam da je tako nešto dovelo do kulminacije – kaže jedna od komšinica.

Meštani Kovačevca kažu da gotovo svi koji žive u ovom selu znaju da je Dejan još od detinjstva imao određene psihičke probleme.

Navodno, lečio se i primao je terapiju, a komšije kažu da je znao satima da vozi bicikl po selu i da su meštani, znajući kako stvari stoje, uglavnom sklanjali decu s ulice.

Dejanovo stanje se, prema njihovim rečima, pogoršalo kada mu je jesenas umrla majka. Zapao je u još veću depresiju i, kako se sumnja, verovatno nije redovno uzimao terapiju, a već ostarela baka nije mogla dovoljno da utiče na njega.