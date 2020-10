Fabrici otvorio konferenciju o saradnji Srbije i EU u oblasti obrazovanja

Šef Delegacije Evropske unije (EU) Sem Fabrici u Beogradu je otvorio konferenciju „Saradnja Srbije i EU – Stvaranje mogućnosti za unapredjenje obrazovanja kroz Erazmus+ program“, ističući dve decenije uspešnog partnerstva EU i Srbije u oblasti obrazovanja.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ocenila je danas da je programa Erazmus+ doneo velike pogodnosti beogradskom univerzitetu.

Ona je novinarima uoči konferencije rekla da je reč je o pomoći strukturne prirode i jačanju kapaciteta.

Sem Fabrici uključio se u uvodni deo konferencije preko platforme „zoom“ zbog, kako je rečeno, kovid mera.

On je rekao da je program obrazovanja „dobra priča o dve decenije uspešnog partnerstva Evropske unije i Srbije“.

On je ohrabrio Srbiju da nastavi učešće u programu Erazmus + i u budućem periodu, 2021-2027. Srbija je 2019. postala zemlja partner u programu.

Rektorka Univerziteta u Beogradu je rekla da je program bio pomoć ne samo u materijalnom smislu nego i u sticanju odredjenih veština koje su pomogle članovima akademske zajednice da se prijavljuju za druge programe Evropske komisije i na taj način pomažu rad fakulteta i univerziteta u Srbiji.

„Otvaranjem studentskih mobilnosti i mobilnosti nastavnika stvorena je mogućnost da se uživo steknu iskustva na drugim univerzitetima u Evropi“, rekla je Popović.

Sada je Srbija, kako je navela, programska zemlja i Univerzitet u Beogradu nastupa drugačije, kroz doprinos drugim univerzitetima na globalnom nivou. Reč o jako dobrom pozicioniranju Univerziteta u Beogradu, dodala je.

Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović rekao je da je Erazmus + program veoma doprineo razvoju obrazovanja u Srbiji.

On je rekao da je Srbija kroz donacije donacije EU za razvoj obrazovanje od 2014. do 2018. dobila oko 140 miliona evra pomoći za razvoj obrazovanja i to na svim nivoima – od predškolskog do visokog obrazovanja.

S obzirom na završetak programa Erazmus+ 2014-2020 i početak sledećeg programa (2021-2027), cilj konferencije je da se ukaže na značaj saradnje Srbije i EU kroz Erazmus +, rezultate programa i njegov uticaj na razvoj institucija i organizacija u Srbiji.

Posle uvodnih izlaganja, medju učesnicima panel diskusije najavljeni su i ambasador Francuske Žan Luj Falkoni i ambasador Nemačke Tomas Šib.

Drugi dan konferencije, u sredu, planiran je za predstavljanje primera dobre prakse i diskusiju na temu „Kako smo iskoristili Erazmus+ da promenimo/unapredimo našu ustanovu, šta je bilo primenjivo, a šta nije?“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.