Ilić (NS): Krivična prijava zbog jelke od 30.000 evra u Čačku biće podneta 3. januara

Lider Nove Srbije (NS) Velimir Ilić optužio je danas gradsku vlast u Čačku za kupovinu novogodišnje jelke na trgu za 30.000 evra i najavio da će Nova Srbija sa opozicionim strakama u tom gradu podneti 3. januara krivičnu prijavu protiv nadležnih u Javnom preduzeću „Gradac“ koje je nabavilo jelku i dekorativnu rasvetu zbog „nemeštenog tendera“.

Ilić je novinarima u Čačku rekao da se najskuplje novogodišnje jelke mogu se kupiti od 1.000 do 5.000 evra dok je čačanska jelka plaćena 30.000 evra.

„U tenderu je opisana jelka sto posto kako treba da izgleda, a priložena je i slika. To nigde nema i to je kršenje svih zakona. To nije samo u Čačku, tako je širom Srbije. Jelke i behaton ploče se svuda kupuju. Kad nemate šta da radite nabavite jelke i ukrase. Ovako raspisati tender i uraditi javnu nabavku je nedopustivo. To nikad nije bilo“, rekao je Ilić.

Lokalna samouprava u Čačku izdvojila je iz gradskog budžeta oko sedam miliona dinara za kupovinu novogodišnje dekorativne rasvete, od čega je jelka na gradskom trgu plaćena 3,5 milioina dinara.Ilić je kritikovao aktuelnu republičku i lokalnu vlast što iz državnog i gradskog budžeta troši novac za doček Nove godine na gradskim trgovima.

Ilić je rekao da je u tom gradu, dok je Nova Srbija bila vladajuća stranka, svake godine organizovan doček Nove godine na gradskom trgu, ali da su to plaćali sponzori i privrednici.

„U Čačku su se održavali koncerti, proslavljala Nova godina, ali nikada nismo plaćali iz gradskog budžeta. Sve je bilo sponzorisano“, rekao je Ilić.

Za organizaciju novogodišnjih koncerata na trgu, za dočeke Nove godine 31. decembra i 13. januara, izdvojeno je još oko tri miliona dinara.

Večeras će na gradskom trgu biti održan koncert pevača Sergeja Ćetkovića, a još uvek nije poznato ko će nastupiti za doček Nove godine 13. januara.

Na vlasti u Čačku je Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije, dok je u opozciji Nova Srbija, Dveri i grupa gradjana „Za napredniji Čačak“.

(Beta)