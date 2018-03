Tramp otkrio: Zašto sam čestitao izbornu pobedu Putinu

Predsednik SAD Donald Tramp obasnio je sinoć svoju odluku da ruskom predsedniku Vladimiru Putinu čestita pobedu na izborima, rekavši da je to učinio i njegov prethodnik Barak Obama 2012. godine.

– Razumevanje sa Rusijom (i drugima) je dobra, a ne loša stvar – napisao je Tramp na Tviteru.

Trampov tvit usledio je nakon što su američki mediji preneli da je američki predsednik besan zbog toga što je u javnost procurila informacija da su ga savetnici upozoravali da ne treba da čestita Putinu, prenosi AP.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018