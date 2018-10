Marković: CG nema spiska nepoželjnih Srba

PODGORICA – Za sada nema liste nepoželjnih osoba iz Srbije u Crnoj Gori, izjavio je danas premijer Duško Marković i dodao da takva odluka vlade neće biti sakrivena od javnosti, ako se za tim ukaže potreba.

Marković je to rekao komentarišući medijske navode da je Crna Gora pripremila spisak nepoželjnih osoba iz Srbije, na kojem se navodno nalazi i poglavar SPC Irinej.

„Kad bude bilo potrebe za tim, i kad bude opravdanih razloga, ona će biti konstruisana i nećemo je kriti od javnosti. Nije za sada sastavljena lista. Bilo je očekivano da će biti. Crna Gora je odlučna da brani svoje državno dostojanstvo demokratskim i drugim sredstvima, koje mogu ličiti na zabranu ulaska“, rekao je Marković novinarima na Žabljaku.

Marković se osvrnuo i na današnju izjavu patrijarha Irineja „da smo mi jedan narod, iako smo podeljeni“.

„Nisam imao priliku da čujem tu izjavu, ona je drugačija od one prilikom poslednje posete“, rekao je Marković.

Dobio je, kazao je, poziv da bude gost tokom posete patrijarha antohijsko i celog Istoka Jovana X patrijarha SPC Irineja, te da im je odgovorio da se zahvaljuje, ali da zbog najavljene poste Žabljaku nije u mogućnosti.

„Zahvalio sam se i u pismu poručio da očekujem da će Irinej povući (raniju) izjavu i izviniti se građanima Crne Gore“, rekao je Marković.

Premijer je rekao da je u sinoćnjem telefonskom razgovoru s mitrpolitom Amfilohijem dobio najavu „današnjeg pristupa“ patrijarha Irineja, preneo je portal RTCG.

„Crna Gora nema razloga da pogne glavu kad je u pitanju njen identitet i dostojanstvo. Verujem da je to i patrijarh Irinej razumeo“, kazao je Marković.

Srpski patrijarh Irinej je tokom posete Crnoj Gori, krajem jula ove godine, izjavio da Srbi u toj državi imaju tretman kao u ustaškoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj, a nakon reakcije zvanične Podgorice on je izjavio da ostaje pri tom stavu, ali se saglasio da je on to izrekao „malo strože nego što bi bilo normalno“.

