Podela Kosova bi uzdrmala još dve zemlje na Balkanu, pet država EU i neke moćne sile

Ukoliko bi se desio novi presedan sa podelom Kosova, pre svega bi se u Bosni i Hercegovini i Makedoniji pozvali na takvu vrstu prakse, ali bi i sve zemlje koje nisu priznale Kosovo došle u neku vrstu krize, ocenjuje komentator Željko Cvijanović.

Danijel Server, profesor Univerziteta „Džons Hopkins“, izjavio je za N1 da spekulacije o podeli Kosova nisu privukle mnogo pažnje u Vašingtonu i upozorio da bi eventualna promena granica Kosova otvorila Pandorinu kutiju i na Zapadnom Balkanu, ali i u nekim drugim državama u svetu.

Pragmatični Danijel i oslabljena politika

Server je rekao da ako Srbija i Kosovo žele da budu demokratske države i članice EU, ne vidi razlog zašto manjinske zajednice ne bi ostale tu gde jesu — u postojećim granicama.

Gde bi sve još moglo da dođe do paranja granica, ako bi prema pitanju Kosova došlo do presedana? Pritom, kako to da sad brane „granice“ Kosova, a granice Srbije mogu da se kidaju — bez Pandorine kutije?

Komentator Željko Cvijanović konstatuje za Sputnjik da je Danijel Server vrlo pragmatičan čovek, koji se ne bi upuštao u spekulisanje o nečemu što je, kako kaže, sa američkog stanovišta potpuna glupost.

„Tako da Server shvata da njegova grupacija na političkoj izbornoj sceni, koja je pitanjem bivše Jugoslavije upravljala poslednjih 25 godina, više nema snage da održi ni taj pravac, ni ritam, ni bilo šta drugo što što se toga tiče. Na šta će to ispasti i da li će biti podela, mi to danas zaista ne znamo, ali da li je Serverov model u problemu, očigledno da jeste“, napominje Cvijanović za Sputnjik.

Ukoliko bi se ipak desio presedan sa Kosovom, sagovornik Sputnjika navodi da su pre svega Bosna i Hercegovina i Makedonija države na Balkanu u kojima bi mogli da se pozovu na takvu vrstu prakse. Međutim, i to je malo, rezonuje Cvijanović, jer se stvar tu ne može iscrpeti, pošto bi sve zemlje koje nisu priznale Kosovo došle u neku vrstu krize.

„I Grčka je u dubokoj krizi, i Slovačka je u dubokoj krizi, i možda bi i Rumunija došla u duboku krizu. Dakle, sve te zemlje dolaze u problem sa nekim svojim Kosovom. A da ne govorimo da će se u problemu naći čak i velika Kina, pa da bi taj problem čak mogao da pokvari odnose između Kine i Turske, što bi bila prava šteta. Tako da je mnogo zemalja tu na meniju“, ističe Cvijanović.

Hotentotska logika Vašingtona

Analizirajući različite aršine prilikom odbrane takozvanih granica Kosova i granice Srbije, pa je to u jednom primeru otvaranje Pandorine kutije, a u drugom nije, Cvijanović objašnjava time što kaže da kao što prema njihovom mišljenju postoje dobra raspadanja — a to je raspad Jugoslavije, odnosno raspad Srbije, tako postoje i prema njihovom mišljenju loša raspadanja — a to bi, na primer, bio raspad Makedonije.

„To je hotentotska logika u američkoj politici, gde kad vama ide loše, to je dobro za čovečanstvo, a kad nekom drugom ide loše, onda je to loše za čovečanstvo. Amerika se time vodi već duže vreme i očigledno je da Server nije napustio osnovni princip američke politike“, podvlači taj komentator.

Podela Kosova kakva je pominjana i gurana do sad je, kako smatra Cvijanović, pre svega banditska podela koju američki predsednik Donald Tramp javno ne može da potvrdi.

„Tramp ne može u ovom trenutku javno da kaže ’to sa Kosovom je gotovo i hajde da se razilazimo‘. Zašto? Zato što je na Kosovu sve počelo. Da nije bilo Kosova, ne bi bilo ni Trampa. Odnosno, da nije bilo jednog takvog raspada, ne bi bilo takvog raspleta u američkoj politici“, tumači Cvijanović.

Ono što bi, pretpostavlja dalje Cvijanović, Tramp mogao da kaže jeste „hajde da prećutimo ovo Kosovo, jer nas to vodi u dalje probleme“.

„Postoje naznake da on to neće reći. I to je ta mala rupa koja otvara prostor nade za Srbiju, da će on tražiti neki izlaz u dogovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Naravno, to bi bio postupno, sporo, to bi išlo na neke periode i ko zna šta, ali bi bilo tako. Ja negde verujem da je moguće da se nešto tako desi“, zaključuje Cvijanović.

(Sputnjik)