Radovanić: Jasno da nije bio patriotski već partijski skup

PODGORICA – Jasno je svima da skup u Podgorici koji je održan u nedelju uveče nije bio patriotski već partijski, s obzirom na poruke upućene Pokretu URA, izjavio je generalni sekretar URA Mileta Radovanić.

„Samim tim što su poslate poruke koje bi trebalo za cilj da imaju to da izvrše pritisak na rukovodstvo pokreta, jasno je svima da to nije bio patriotski skup, kako su ga oni predstavljali, već partijski. Nas uvek raduje da vidimo iskrene i istinske patriote da se okupljaju i da se viore naše državne zastave i to je ono za šta se i mi zalažemo.

Međutim posle poruka jasno je da je to bio još jedan pokušaj DPS da izvrši pritisak na URA i spasi svoju trodecenijsku vlast“, rekao je Radovanić Tanjugu.

On veruje da je na tom skupu bilo dosta ljudi koji su iskreno došli da bi podržali državu CG.

„Ali, žao nam je što su ti ljudi na neki način izmanipulisani. Videli smo dosta funckionera iz vladajućih struktura, koji su tu de fakto došli da brane svoje povlastice, fotelje i i položaje, a nisu došli da brane istinsku građansku, evropsku CG“, dodao je on.

Poručio je da uprkos brojnim pristiscima na račun čelnika URA i nosioca liste Dritana Abazovića neće posustati i podsetio da su u kampanji bili strogo opoziciona partija koja se zalagala za promene.

„Sada je pred nama još teži posao, a da je da gradimo CG, koja je naša zajednička kuća. Svi zajedno treba da se usredsredimo da gradimo CG na drugim osnovama i drugačijem pristupu u politici i sa većim stepenom odgovornosti. Mi smo rekli jasno i od toga ne odpstupamo da želimo građansku, evropsku i ekološku CG“.

Na pitanje da li se Abazović proteklih nekoliko dana malo povukao iz medija zbog velikih pritisaka, Radovanić kaže da je Abazović bio previše eksponiran u medijima posle izbora, ali i da će apsolutno izdržati sve pritiske, kao cela URA, a zajedno sa njima i lista „Crno na bijelo“.

„Mi smo došli do rezultata koji smo priželjkivali da budemo tzv. tas na vagi. Želimo promene i od toga nećemo odsutati ni pedalj, ali nehcemo odustati ni od državnih intereesa CG“.

Radovanić dodaje da je sada vreme da se u URA bave uslovno rečeno državnim poslom i da vide kako će se formirati nova vlada.

„Da dogovoirmo korake sa drugim opozicionim strukturama koji će nam biti partnari u tzv. epkspetskoj vladi koju smo nudili u toku kampanje“.

Na pitanje kada će opozicioni blok napraviti prvi korak ka formiranju nove vlade, dodaje da treba sačekati konačne rezultate koje će proglasiti Državna izborna komisija i da nakon toga sledi verifikacija mandata.

Oni podseća da su se već sastajali sa druge dve opozicione liste sa kojima imaju 41 mandat i dogovorili četiri osnovana pricnipa koji su poznati, te da im je pre par dana stigla podrška za te principe na kojima će se temeljiti nova skupštinska većina i vladai iz Brisela od partnera Zelenih Evrope,

Komentarišući to što je kolona automobila posle skupa u Podgorici došla u Ulcilj ispred Abazovićeve kuće, trubili, provocirali pevajući pesmu „Izađi mala“, Radovanović kaže da se ništa značajno nije dogodilo i da je sve proteklo mirno i bez incidenata, a da Abazović nije ni bio u kući,pred koju su učesnici skupa došli.

Radovanić je uz malo ironije pohvalio skup održan u Podgorici uz komentar da je bio „veličanstveni ispraćaj Đukanovića u opoziciju posle 30 godina njegove vlasti“ i poručuje da je dobro što je sve proteklo mirno.

(Tanjug)

